Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семин – о словах Хеведеса: «Это его мнение. Из игроков никто против тренировок не выступал»

Семин – о словах Хеведеса: «Это его мнение. Из игроков никто против тренировок не выступал»

19 марта 2020, 20:46
1

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на заявление защитника команды Бенедикта Хеведеса о том, что проводить тренировки во время карантина – это безумие.

«Тренировочный процесс проходит нормально. Собираемся все на базе, проводим тренировку и все организованно уезжаем по домам.

Из игроков никто против тренировок не выступал. Все ясно понимают, что каждый раз из любой ситуации нужно находить выход, вот и всe. Продолжать тренировки – абсолютно нормальное решение, и я не вижу в этом никакой проблемы. Все игроки после приезда на базу проходят осмотр врачей. Да и в целом игроки находятся только в машине. У нас тоже своеобразный карантин. А вот в стране он ещe не объявлен.

Слова Хeведеса? Это его мнение, я с ним ещe по этому поводу не разговаривал», – сказал Семин.

  • Из-за пандемии коронавируса РПЛ приостановлена до 10 апреля.
  • Многие клубы в связи с эпидемиологической ситуацией приостановили тренировки.
  • «Локомотив» по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Хеведес Бенедикт Семин Юрий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Владислав Vlad
1584658862
Молодец Палыч. Никакой паники. Не то, что некоторые обосравшиеся......
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+