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    Семин – о словах Хеведеса: «Это его мнение. Из игроков никто против тренировок не выступал»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на заявление защитника команды Бенедикта Хеведеса о том, что проводить тренировки во время карантина – это безумие.

    «Тренировочный процесс проходит нормально. Собираемся все на базе, проводим тренировку и все организованно уезжаем по домам.

    Из игроков никто против тренировок не выступал. Все ясно понимают, что каждый раз из любой ситуации нужно находить выход, вот и всe. Продолжать тренировки – абсолютно нормальное решение, и я не вижу в этом никакой проблемы. Все игроки после приезда на базу проходят осмотр врачей. Да и в целом игроки находятся только в машине. У нас тоже своеобразный карантин. А вот в стране он ещe не объявлен.

    Слова Хeведеса? Это его мнение, я с ним ещe по этому поводу не разговаривал», – сказал Семин.

    • Из-за пандемии коронавируса РПЛ приостановлена до 10 апреля.
    • Многие клубы в связи с эпидемиологической ситуацией приостановили тренировки.
    • «Локомотив» по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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