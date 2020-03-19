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  • Хеведес: «Чемпионат остановлен, но тренировки продолжаются. Это безумие»

Хеведес: «Чемпионат остановлен, но тренировки продолжаются. Это безумие»

19 марта 2020, 18:01
19

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился впечатлениями от последних событий в российском футболе, вызванных пандемией коронавируса.

«По официальным данным, на сегодняшний день в России известно только 114 случаев заражения коронавирусом. По словам Путина, это связано с жесткими превентивными мерами в регионах. Но даже те, кто не самые умные, поймут, что число незарегистрированных случаев должно быть значительно выше.

Как в городах? Все как всегда. Кафе заполнены., метро заполнены, улицы тоже. Здесь вирус тоже постепенно распространяется. Официально. Например, мероприятия с более чем 5000 посетителей не допускаются в Москве и Санкт-Петербурге. Поэтому я был сильно удивлен игрой в Ростове в прошлое воскресенье. Атмосфера на стадионе показалась мне немного пугающей: стадион был полон. Российская лига приостановлена до 10 апреля, но тренировки продолжаются. Безумие», – написал Хеведес.

  • Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что команда не будет приостанавливать тренировки из-за эпидемии коронавируса.
  • Многие клубы в связи с пандемией COVID-19 приостановили тренировки.
  • РПЛ поставлена на паузу как минимум до 10 апреля.

Источник: t-online
Россия. Премьер-лига Локомотив Хеведес Бенедикт
Комментарии (19)
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кто там
1584631186
А ты хотел дома сидеть и деньги зашибать? Наглая немчурка.
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FanatSerj
1584633616
так в России в ЭТОМ плане лучше чем в Европе...... пока ))) .
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Oebennahar
1584636268
Чемпионат приостановлен, а зарплату -то переводят. Безумие) Безумие - это, когда человек, получающий зарплату в миллионах ежемесячно жалуется на то, то ему приходится тренироваться.
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Антибиотик
1584637322
Ленивый немец. На поле очень часто привозит голы потому, что не успевает, ещё и жалуется!
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general.lizyukov
1584638457
>> число незарегистрированных случаев должно быть значительно выше потому что в Европе так? у нас так постоянно бегают к врачам с каждым чихом, у нас медицина пока ещё бесплатная, люди не привыкли ещё помирать, потому что денег нет
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Владислав Vlad
1584640203
Для таких как ты ещё есть в супермаркетах туалетная бумага.))) Атмосфера в Ростове пугающая?))) Не было тебя в 1945 в Берлине. Вот там-то была атмосфера.....)))
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serhio80
1584640641
Продаж нет, но у меня весь офис пока выходит. Выходит и понимает что зарплаты не будет. Зажравшиеся ******** тебе трудно на тренировку выйти?
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Князев
1584647290
Изнеженные европейцы не понимают то, что переживает Россия. У нас сильный иммунитет!
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САДЫЧОК
1584648396
Безумие это править вечно!
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zigbert
1584710121
В этих условиях надо соблюдать определенные правила поведения но и паниковать не надо.
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