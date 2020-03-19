Хеведес: «Чемпионат остановлен, но тренировки продолжаются. Это безумие»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился впечатлениями от последних событий в российском футболе, вызванных пандемией коронавируса.

«По официальным данным, на сегодняшний день в России известно только 114 случаев заражения коронавирусом. По словам Путина, это связано с жесткими превентивными мерами в регионах. Но даже те, кто не самые умные, поймут, что число незарегистрированных случаев должно быть значительно выше.

Как в городах? Все как всегда. Кафе заполнены., метро заполнены, улицы тоже. Здесь вирус тоже постепенно распространяется. Официально. Например, мероприятия с более чем 5000 посетителей не допускаются в Москве и Санкт-Петербурге. Поэтому я был сильно удивлен игрой в Ростове в прошлое воскресенье. Атмосфера на стадионе показалась мне немного пугающей: стадион был полон. Российская лига приостановлена до 10 апреля, но тренировки продолжаются. Безумие», – написал Хеведес.