Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

    Хеведес: «Чемпионат остановлен, но тренировки продолжаются. Это безумие»

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился впечатлениями от последних событий в российском футболе, вызванных пандемией коронавируса.

    «По официальным данным, на сегодняшний день в России известно только 114 случаев заражения коронавирусом. По словам Путина, это связано с жесткими превентивными мерами в регионах. Но даже те, кто не самые умные, поймут, что число незарегистрированных случаев должно быть значительно выше.

    Как в городах? Все как всегда. Кафе заполнены., метро заполнены, улицы тоже. Здесь вирус тоже постепенно распространяется. Официально. Например, мероприятия с более чем 5000 посетителей не допускаются в Москве и Санкт-Петербурге. Поэтому я был сильно удивлен игрой в Ростове в прошлое воскресенье. Атмосфера на стадионе показалась мне немного пугающей: стадион был полон. Российская лига приостановлена до 10 апреля, но тренировки продолжаются. Безумие», – написал Хеведес.

    • Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что команда не будет приостанавливать тренировки из-за эпидемии коронавируса.
    • Многие клубы в связи с пандемией COVID-19 приостановили тренировки.
    • РПЛ поставлена на паузу как минимум до 10 апреля.

    Источник: t-online

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:01
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5320

      paracetamol 29 минут назад

      Хеведес: «Чемпионат остановлен, но тренировки продолжаются. А я так спать хочу...!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6305

      FanatSerj 42 минуты назад

      так в России в ЭТОМ плане лучше чем в Европе...... пока ))) .

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +335

      кто там 1 час назад

      А ты хотел дома сидеть и деньги зашибать? Наглая немчурка.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75494
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru