Семин: «Каникулы для «Локомотива» будут, когда закончим чемпионат и коронавирус победим»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что команда не будет приостанавливать тренировки из-за эпидемии коронавируса.
«Решили работать в щадящем режиме на базе. Ограничим команду от лишних контактов, никакой прессы. Почему не каникулы? Каникулы будут, когда чемпионат закончим и коронавирус победим», — сказал Семин.
- Многие клубы приостановили тренировки из-за коронавируса.
- РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.
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Источник: «Чемпионат»