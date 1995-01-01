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    Семин: «Каникулы для «Локомотива» будут, когда закончим чемпионат и коронавирус победим»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что команда не будет приостанавливать тренировки из-за эпидемии коронавируса.

    «Решили работать в щадящем режиме на базе. Ограничим команду от лишних контактов, никакой прессы. Почему не каникулы? Каникулы будут, когда чемпионат закончим и коронавирус победим», — сказал Семин.

    • Многие клубы приостановили тренировки из-за коронавируса.
    • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:02
    Комментарии4
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      Рейтинг: +27

      Соня Мармеладова 9 минут назад

      Советская закалка Палыча,но не для данной ситуации.Все по домам.

      0
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      Рейтинг: +893

      житель СПб 14 минут назад

      Звучит несколько вызывающе и явно неразумно. А все остальные - глупые? А одному Локомотиву ничего не страшно? Неправильное решение.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1529

      mamba9090909 25 минут назад

      Палыч опять не закусил.))

      -1
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      Рейтинг: +182

      ZENIT*** 53 минуты назад

      Логично,Палыч!

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