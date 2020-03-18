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  • Семин: «Каникулы для «Локомотива» будут, когда закончим чемпионат и коронавирус победим»

Семин: «Каникулы для «Локомотива» будут, когда закончим чемпионат и коронавирус победим»

18 марта 2020, 20:02
7

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что команда не будет приостанавливать тренировки из-за эпидемии коронавируса.

«Решили работать в щадящем режиме на базе. Ограничим команду от лишних контактов, никакой прессы. Почему не каникулы? Каникулы будут, когда чемпионат закончим и коронавирус победим», — сказал Семин.

  • Многие клубы приостановили тренировки из-за коронавируса.
  • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (7)
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ZENIT***
1584552242
Логично,Палыч!
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mamba9090909
1584553930
Палыч опять не закусил.))
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житель СПб
1584554566
Звучит несколько вызывающе и явно неразумно. А все остальные - глупые? А одному Локомотиву ничего не страшно? Неправильное решение.
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Соня Мармеладова
1584554868
Советская закалка Палыча,но не для данной ситуации.Все по домам.
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фанат джигурды
1584606213
Одни бомжи обсуждают новости о Локомотиве. Это очередной раз доказывает, что им плевать на свой газпроект.
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zigbert
1584624888
До поры ,до времени это будет выглядеть разумно. Только вот на длительный период на базе удержать игроков будет трудно.
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