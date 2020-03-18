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  • «Спартак» приостановил тренировки на неделю, игроки будут работать дома индивидуально

«Спартак» приостановил тренировки на неделю, игроки будут работать дома индивидуально

18 марта 2020, 14:53
3

Руководство «Спартака» решило распустить футболистов как минимум на неделю. В связи с пандемией коронавируса они будут тренироваться индивидуально дома.

«В связи с паузой в розыгрыше РПЛ ФК «Спартак-Москва» принял решение приостановить тренировки первой команды на базе в Тушине до 26 марта», – пишет пресс-служба клуба.

  • Чемпионат России приостановили как минимум до апреля.
  • По всему миру из-за коронавируса умерло более 5000 человек.
  • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (3)
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vka1970
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А смысл теперь тренироваться, если 2-х недельная пауза ? Это пускай Зенит на Борате и Литейном тренируется, а мы в сторонке постоим.
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