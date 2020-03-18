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    «Спартак» приостановил тренировки на неделю, игроки будут работать дома индивидуально

    Руководство «Спартака» решило распустить футболистов как минимум на неделю. В связи с пандемией коронавируса они будут тренироваться индивидуально дома.

    «В связи с паузой в розыгрыше РПЛ ФК «Спартак-Москва» принял решение приостановить тренировки первой команды на базе в Тушине до 26 марта», – пишет пресс-служба клуба.

    • Чемпионат России приостановили как минимум до апреля.
    • По всему миру из-за коронавируса умерло более 5000 человек.
    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3533

      Литейный4 56 минут назад

      Свиньям продлили паузу. Позже свалятся в пердив. У них агония. Гыгыгы

      -1
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      Рейтинг: +2425

      Борат 58 минут назад

      я думал федун их на бензоколонку отправит,
      чтобы дармоеды контракты отрабатывали !
      гыгы

      -1
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      Рейтинг: +3533

      Литейный4 > Борат 54 минуты назад

      Правильно коллега. Пусть на заправках труселями фильтруют бодяжный бензин. Гыгыгы

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