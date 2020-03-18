«Спартак» приостановил тренировки на неделю, игроки будут работать дома индивидуально

Руководство «Спартака» решило распустить футболистов как минимум на неделю. В связи с пандемией коронавируса они будут тренироваться индивидуально дома.

«В связи с паузой в розыгрыше РПЛ ФК «Спартак-Москва» принял решение приостановить тренировки первой команды на базе в Тушине до 26 марта», – пишет пресс-служба клуба.