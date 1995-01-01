Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    Слуцкий: «Рубин» берет паузу в тренировочном процессе. Призываю всех оставаться дома»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий призвал болельщиков по возможности оставаться дома в целях профилактики в условиях пандемии коронавируса. По всему миру от инфекции умерло более 5000 человек.

    «На данный момент мы, конечно, возьмем паузу в тренировочном процессе. Ситуация действительно серьезная. Это не перестраховка российских властей, этого точно нет. Мы должны быть сейчас максимально правильными.

    Я призываю всех по возможности оставаться дома на карантине и выполнять свои гражданские обязательства. Никто из нас не знает, являемся ли мы переносчиками вируса. Я тоже постараюсь быть на карантине». – заверил Слуцкий.

    • Игроки «Рубина» будут работать индивидуально дома.
    • РПЛ возобновится не раньше 10 апреля.
    • «Рубин» в таблице идет 14-м.

    Источник: ютуб-канал «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:27
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2425

      Борат 21 минуту назад

      лёня, для тебя есть деливери клаб - 2 биг мака по цене одного !
      гыгы

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75468
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru