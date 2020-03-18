Слуцкий: «Рубин» берет паузу в тренировочном процессе. Призываю всех оставаться дома»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий призвал болельщиков по возможности оставаться дома в целях профилактики в условиях пандемии коронавируса. По всему миру от инфекции умерло более 5000 человек.

«На данный момент мы, конечно, возьмем паузу в тренировочном процессе. Ситуация действительно серьезная. Это не перестраховка российских властей, этого точно нет. Мы должны быть сейчас максимально правильными.

Я призываю всех по возможности оставаться дома на карантине и выполнять свои гражданские обязательства. Никто из нас не знает, являемся ли мы переносчиками вируса. Я тоже постараюсь быть на карантине». – заверил Слуцкий.