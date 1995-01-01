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    «Не вижу смысла в тренировках, пусть игроки будут рядом с близкими». Евсеев сообщил о роспуске «Уфы» до апреля

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сообщил, что игроки распускаются до 2 апреля. Причина – приостановка РПЛ из-за пандемии коронавируса.

    «Сегодня приняли решение предоставить команде отдых до 2 апреля. Не вижу смысла в тренировках в эти дни, не имея четкого представления о дате ближайшего матча. Пусть игроки отдохнут вместе с семьями, будут рядом с близкими, чтобы иметь возможность помочь и поддержать в любую минуту.Форму не растеряют, инструкции, как поддержать ее в паузе, даны строгие», – убежден Евсеев.

    • Чемпионат возобновится не раньше 10 апреля.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.
    • «Уфа» в таблице идет девятой.

    text

    Публикация от text (@vadimevseev16) 18 Мар 2020 в 4:34 PDT

    Источник: инстаграм Вадима Евсеева

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