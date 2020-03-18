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  • «Не вижу смысла в тренировках, пусть игроки будут рядом с близкими». Евсеев сообщил о роспуске «Уфы» до апреля

«Не вижу смысла в тренировках, пусть игроки будут рядом с близкими». Евсеев сообщил о роспуске «Уфы» до апреля

18 марта 2020, 15:31
4

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сообщил, что игроки распускаются до 2 апреля. Причина – приостановка РПЛ из-за пандемии коронавируса.

«Сегодня приняли решение предоставить команде отдых до 2 апреля. Не вижу смысла в тренировках в эти дни, не имея четкого представления о дате ближайшего матча. Пусть игроки отдохнут вместе с семьями, будут рядом с близкими, чтобы иметь возможность помочь и поддержать в любую минуту.Форму не растеряют, инструкции, как поддержать ее в паузе, даны строгие», – убежден Евсеев.

  • Чемпионат возобновится не раньше 10 апреля.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.
  • «Уфа» в таблице идет девятой.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Вадима Евсеева
Россия. Премьер-лига Уфа Евсеев Вадим
Комментарии (4)
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кран
1584538886
Молодец!!!
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Armani nn
1584544418
Тоесть я сейчас, извините меня эпашу на работу любимую,а миллионерам, сложно мячик попинать в своё удовольвие(хотя хз,это ж для них работа, «любимая»!!!)))я думаю обычные работяги,не откажутся попинать шашечного на вашей трене,за зп одного из вашего футболера)
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Armani nn
1584545445
И да, з..б..л ваш, коровавирус и хайп на нем.Нечего писать?Грызите гречу или у вас тоже редакции на грани вымирания?!
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1584551890
Вадик, да какие тренировки у Уфы, поставить десять человек перед воротами ты и без тренировок сможешь.
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