«Не вижу смысла в тренировках, пусть игроки будут рядом с близкими». Евсеев сообщил о роспуске «Уфы» до апреля

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сообщил, что игроки распускаются до 2 апреля. Причина – приостановка РПЛ из-за пандемии коронавируса.

«Сегодня приняли решение предоставить команде отдых до 2 апреля. Не вижу смысла в тренировках в эти дни, не имея четкого представления о дате ближайшего матча. Пусть игроки отдохнут вместе с семьями, будут рядом с близкими, чтобы иметь возможность помочь и поддержать в любую минуту.Форму не растеряют, инструкции, как поддержать ее в паузе, даны строгие», – убежден Евсеев.

Чемпионат возобновится не раньше 10 апреля.

По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.

«Уфа» в таблице идет девятой.