«Чемпионат»: Хеведес отказался возвращаться в Москву и вскоре может расторгнуть контракт с «Локомотивом»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес отказался возвращаться в Москву в назначенный клубом день. Немец опасается коронавируса, считая эпидемиологическую ситуацию в столице небезопасной.

По сведениям «Чемпионата», Хеведес вскоре может расторгнуть контракт с россиянами, он желает покинуть «Локомотив».