Это просто предлог.
Еще по осени, когда эпидемии не было, говорили что Беня хочет вернуться в Германию, его жене не комфортно в России, и у него было предложение от Шальке, но у них денег не хватило, чтобы выкупить его контракт, а в аренду его грызун не отпустил.
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес отказался возвращаться в Москву в назначенный клубом день. Немец опасается коронавируса, считая эпидемиологическую ситуацию в столице небезопасной.
По сведениям «Чемпионата», Хеведес вскоре может расторгнуть контракт с россиянами, он желает покинуть «Локомотив».
- Хеведесом интересовался «Кельн», но игрок готов и завершить карьеру.
- Чемпион мира 2014 года пришел в «Локомотив» в 2018 году.
- Москвичи в РПЛ идут вторыми.