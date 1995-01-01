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    «Чемпионат»: Хеведес отказался возвращаться в Москву и вскоре может расторгнуть контракт с «Локомотивом»

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес отказался возвращаться в Москву в назначенный клубом день. Немец опасается коронавируса, считая эпидемиологическую ситуацию в столице небезопасной.

    По сведениям «Чемпионата», Хеведес вскоре может расторгнуть контракт с россиянами, он желает покинуть «Локомотив».

    • Хеведесом интересовался «Кельн», но игрок готов и завершить карьеру.
    • Чемпион мира 2014 года пришел в «Локомотив» в 2018 году.
    • Москвичи в РПЛ идут вторыми.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:46
    Комментарии6
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      Рейтинг: +110

      PAREVG. 45 минут назад

      Это просто предлог.
      Еще по осени, когда эпидемии не было, говорили что Беня хочет вернуться в Германию, его жене не комфортно в России, и у него было предложение от Шальке, но у них денег не хватило, чтобы выкупить его контракт, а в аренду его грызун не отпустил.

      1
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      Рейтинг: +6007

      Сильвербой 45 минут назад

      Это просто повод не возвращаться в Локомотив! Ну нет так нет! Его же не на стройку заставляют ехать или пиццу развозить! Это "на смертных" всем плевать в этой стране, а с этих ребят в клубах пылинки сдувают, медицина там не такая как для обычных людей!!!

      1
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      Рейтинг: +3084

      Давид59 1 час назад

      Человека понять можно. Только и разговоров о подтасовках данных о заражении и смертности

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1327

      altezzik 2 часа назад

      Нечего больше делать в Локомотиве. Руководство угробило команду.

      2
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      Рейтинг: +1399

      Genz 2 часа назад

      Имеет полное право не ехать в эпидемию. Прядкин заставил играть,когда в Москве заражения людей не убывают
      Скорая с короновирусом не отвезёт в больницу

      -1
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      Рейтинг: +3569

      BarStep > Genz 1 час назад

      А ты сам хлопец откуда будешь? Твоя категоричность в оценке ситуации в Москве меня как-то взбодрила..

      3
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