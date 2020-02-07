Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

    Хеведес: «Алексей Миранчук сможет спокойно играть в любом европейском чемпионате»

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес ответил на вопрос о перспективах своего партнера по команде Алексея Миранчука заиграть в европейском клубе.

    – Писали, что Алексей Миранчук мог уехать в «Милан». Ваше мнение – у него получится в Европе?

    – Я не могу принимать за него решения. Он молодой футболист, который всегда готов учиться и может значительно прибавить. В любом европейском чемпионате это будет очень качественный игрок, он везде сможет спокойно играть. Другой вопрос, когда он сам выберет для себя тот необходимый момент, чтобы переехать в Европу.

    • Рыночная стоимость Алексея Миранчука – 18 миллионов евро.
    • В текущем сезоне хавбек провел за «Локомотив» 21 матч, забил девять голов и сделал четыре ассиста.

    Хеведес: «Почему не перешел в Кельн»? Это уже прошлое, не хочу больше об этом говорить»

    Хеведес: «По финансовым возможностям «Зенит» в России – как «Бавария» в Германии»

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:20
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +135

      КАМПОСТЕР1 44 минуты назад

      В общем согласен на счёт чемпионата, не в любой команде правда, но это

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81452
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75411
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru