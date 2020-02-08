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Хеведес: «Алексей Миранчук сможет спокойно играть в любом европейском чемпионате»

8 февраля 2020, 08:20
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Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес ответил на вопрос о перспективах своего партнера по команде Алексея Миранчука заиграть в европейском клубе.

– Писали, что Алексей Миранчук мог уехать в «Милан». Ваше мнение – у него получится в Европе?

– Я не могу принимать за него решения. Он молодой футболист, который всегда готов учиться и может значительно прибавить. В любом европейском чемпионате это будет очень качественный игрок, он везде сможет спокойно играть. Другой вопрос, когда он сам выберет для себя тот необходимый момент, чтобы переехать в Европу.

  • Рыночная стоимость Алексея Миранчука – 18 миллионов евро.
  • В текущем сезоне хавбек провел за «Локомотив» 21 матч, забил девять голов и сделал четыре ассиста.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Хеведес Бенедикт Миранчук Алексей
Комментарии (1)
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КАМПОСТЕР1
1581141793
В общем согласен на счёт чемпионата, не в любой команде правда, но это
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