Хеведес: «Алексей Миранчук сможет спокойно играть в любом европейском чемпионате»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес ответил на вопрос о перспективах своего партнера по команде Алексея Миранчука заиграть в европейском клубе.

– Писали, что Алексей Миранчук мог уехать в «Милан». Ваше мнение – у него получится в Европе?

– Я не могу принимать за него решения. Он молодой футболист, который всегда готов учиться и может значительно прибавить. В любом европейском чемпионате это будет очень качественный игрок, он везде сможет спокойно играть. Другой вопрос, когда он сам выберет для себя тот необходимый момент, чтобы переехать в Европу.

Рыночная стоимость Алексея Миранчука – 18 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провел за «Локомотив» 21 матч, забил девять голов и сделал четыре ассиста.

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