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    Хеведес: «Почему не перешел в Кельн»? Это уже прошлое, не хочу больше об этом говорить»

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес заявил, что сконцентрирован на игре за московскую команду.

    – У вас было предложение от «Кельна». Почему не вернулись в Германию?

    – Получилось так, как получилось. Это уже прошлое, и я не хочу больше об этом говорить. Могу только заверить, что сейчас я полностью сконцентрирован на «Локомотиве». Еще раз повторю, что нам необходимо хорошо стартовать, набирать очки, поэтому я полностью сконцентрирован на этом. Нам надо подняться в таблице. Прошлое я уже оставил за бортом. Нам сейчас необходимо занять наивысшее место в таблице, а дальше будем смотреть.

    – Вам комфортно в России?

    – Если отвечать на этот вопрос со спортивной точки зрения – меня все устраивает. Мне нравится «Локомотив» как бренд, как семья; как я здесь развиваюсь, какая у команды структура. С этим вообще проблем нет. «Локо» — амбициозная команда. Команда, которая всегда нацелена на высокие места в РПЛ, которая пробует себя на международной арене.

    Единственная проблема, которая у меня возникает в России – моя семья. Она не может постоянно находится в России, ей приходится уезжать. И мне как семейному человеку некомфортно в бытовом плане. Но в спортивном отношении здесь все прекрасно», – сказал Хеведес.

    • По информации Bild, «Кельн» отказался от подписания Хеведеса.
    • Хеведес выступает за «Локо» с июля 2018 года.
    • В текущем сезоне немец провел 21 матч, результативными действиями не отличался.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

    Семин одобрил трансфер Хеведеса в «Кельн»

    Источник: Sport24

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