Bild: «Кельн» отказался от подписания Хеведеса

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес зимой не перейдет в «Кельн», сообщает Sports.ru со ссылкой на Bild.

Футболист договорился с «Кельном» об аренде до конца сезона, однако не хотел возвращаться в Россию после аренды и настаивал, чтобы в договор включили пункт об обязательном выкупе.

По этим условиям, «Кельн» должен выкупить игрока за 1,5 миллиона евро, если по итогам сезона не вылетит во вторую Бундеслигу. Немецкий клуб не согласился с таким предложением.

Хеведес выступает за «Локо» с июля 2018 года.

В текущем сезоне немец провел 21 матч, результативными действиями не отличался.

Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

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