Bild: «Кельн» отказался от подписания Хеведеса

Здесь можно сказать ; что господь ни делает - всё к лучшему...для Локо точно , ведь всё понимают , что любые пертурбации защитной линии накануне важнейших матчей смерти подобно.
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес зимой не перейдет в «Кельн», сообщает Sports.ru со ссылкой на Bild.
Футболист договорился с «Кельном» об аренде до конца сезона, однако не хотел возвращаться в Россию после аренды и настаивал, чтобы в договор включили пункт об обязательном выкупе.
По этим условиям, «Кельн» должен выкупить игрока за 1,5 миллиона евро, если по итогам сезона не вылетит во вторую Бундеслигу. Немецкий клуб не согласился с таким предложением.
- Хеведес выступает за «Локо» с июля 2018 года.
- В текущем сезоне немец провел 21 матч, результативными действиями не отличался.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
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