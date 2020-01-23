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Bild: «Кельн» отказался от подписания Хеведеса

23 января 2020, 17:43
6

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес зимой не перейдет в «Кельн», сообщает Sports.ru со ссылкой на Bild.

Футболист договорился с «Кельном» об аренде до конца сезона, однако не хотел возвращаться в Россию после аренды и настаивал, чтобы в договор включили пункт об обязательном выкупе.

По этим условиям, «Кельн» должен выкупить игрока за 1,5 миллиона евро, если по итогам сезона не вылетит во вторую Бундеслигу. Немецкий клуб не согласился с таким предложением.

  • Хеведес выступает за «Локо» с июля 2018 года.
  • В текущем сезоне немец провел 21 матч, результативными действиями не отличался.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

Семин одобрил трансфер Хеведеса в «Кельн»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Локомотив Кельн Хеведес Бенедикт
Комментарии (6)
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серега кашин
1579790685
будет доигрывать контрак до конца
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altezzik
1579790973
ура
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Авек плезир
1579791403
Беня даже в Кёльне не нужен, здец. Тогда в Спартачок, там уже один великий немец есть
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моэм
1579793234
Здесь можно сказать ; что господь ни делает - всё к лучшему...для Локо точно , ведь всё понимают , что любые пертурбации защитной линии накануне важнейших матчей смерти подобно.
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Антибиотик
1579800669
Странная немчура. Хотят получить игрока за бесплатно. Полтора ляма денег для европейского клуба уже неподъемная ноша?
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