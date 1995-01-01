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    Bild: «Кельн» отказался от подписания Хеведеса

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес зимой не перейдет в «Кельн», сообщает Sports.ru со ссылкой на Bild.

    Футболист договорился с «Кельном» об аренде до конца сезона, однако не хотел возвращаться в Россию после аренды и настаивал, чтобы в договор включили пункт об обязательном выкупе.

    По этим условиям, «Кельн» должен выкупить игрока за 1,5 миллиона евро, если по итогам сезона не вылетит во вторую Бундеслигу. Немецкий клуб не согласился с таким предложением.

    • Хеведес выступает за «Локо» с июля 2018 года.
    • В текущем сезоне немец провел 21 матч, результативными действиями не отличался.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

    Семин одобрил трансфер Хеведеса в «Кельн»

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 17:43
    Комментарии5
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      Рейтинг: +174

      моэм 56 минут назад

      Здесь можно сказать ; что господь ни делает - всё к лучшему...для Локо точно , ведь всё понимают , что любые пертурбации защитной линии накануне важнейших матчей смерти подобно.

      1
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      Рейтинг: +141

      Авек плезир 1 час назад

      Беня даже в Кёльне не нужен, здец. Тогда в Спартачок, там уже один великий немец есть

      1
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      Рейтинг: +1050

      Romantic2010 > Авек плезир 1 час назад

      Нужен! Тем более они сами вышли с предложением. Дело в аренде. Локомотив хочет продать,а те в аренду. Экономят.

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      Рейтинг: +1227

      altezzik 1 час назад

      ура

      0
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      Рейтинг: +4440

      серега кашин 1 час назад

      будет доигрывать контрак до конца

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