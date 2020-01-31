Фарфан, Хеведес, Ал. Миранчук – в составе «Локомотива» на Кубок «Париматч» Премьер

«Локомотив» объявил состав на товарищеский турнир Кубок «Париматч» Премьер, который пройдет в Катаре.
Состав «Локомотива»: Гилерме, Медведев, Коченков, Кверквелия, Идову, Хеведес, Игнатьев, Рыбус, Живоглядов, Чорлука, Рыбчинский, Макгеев, М. Мухин, Куликов, Коломейцев, Мурило, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Тугарев, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Мариу, Эдер, Фарфан.
- 1 февраля «Локомотив» сыграет с «Партизаном».
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Источник: твиттер «Локомотива»