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    Фарфан, Хеведес, Ал. Миранчук – в составе «Локомотива» на Кубок «Париматч» Премьер

    «Локомотив» объявил состав на товарищеский турнир Кубок «Париматч» Премьер, который пройдет в Катаре.

    Состав «Локомотива»: Гилерме, Медведев, Коченков, Кверквелия, Идову, Хеведес, Игнатьев, Рыбус, Живоглядов, Чорлука, Рыбчинский, Макгеев, М. Мухин, Куликов, Коломейцев, Мурило, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Тугарев, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Мариу, Эдер, Фарфан.

    «Ростов» взял на Кубок «Париматч» Премьер четырех игроков молодежки и двух футболистов на просмотре

    Источник: твиттер «Локомотива»

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