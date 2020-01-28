«Ростов» взял на Кубок «Париматч» Премьер четырех игроков молодежки и двух футболистов на просмотре

Стал известен список футболистов, отправившихся с «Ростовом» на сбор в Катар. В его рамках команда поучаствует в товарищеском турнире Кубок «Париматч» Премьер.
В составе «Ростова» полетели четыре игрока молодежного состава, а также два футболиста на просмотре (вратарь Егор Седов и защитник Олег Кожемякин).
- 1 февраля в Катаре «Ростов» сыграет со «Спартаком».
- Южане в РПЛ идут третьими – в зоне Лиги чемпионов.
- Первый официальный матч в 2020 году «Ростов» проведет 29 февраля против «Ахмата» в рамках 20-го тура РПЛ.
Источник: твиттер «Ростова»