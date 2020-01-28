«Ростов» взял на Кубок «Париматч» Премьер четырех игроков молодежки и двух футболистов на просмотре

Стал известен список футболистов, отправившихся с «Ростовом» на сбор в Катар. В его рамках команда поучаствует в товарищеском турнире Кубок «Париматч» Премьер.

В составе «Ростова» полетели четыре игрока молодежного состава, а также два футболиста на просмотре (вратарь Егор Седов и защитник Олег Кожемякин).