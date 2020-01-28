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  • «Ростов» взял на Кубок «Париматч» Премьер четырех игроков молодежки и двух футболистов на просмотре

«Ростов» взял на Кубок «Париматч» Премьер четырех игроков молодежки и двух футболистов на просмотре

28 января 2020, 19:20
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Стал известен список футболистов, отправившихся с «Ростовом» на сбор в Катар. В его рамках команда поучаствует в товарищеском турнире Кубок «Париматч» Премьер.

В составе «Ростова» полетели четыре игрока молодежного состава, а также два футболиста на просмотре (вратарь Егор Седов и защитник Олег Кожемякин).

  • 1 февраля в Катаре «Ростов» сыграет со «Спартаком».
  • Южане в РПЛ идут третьими – в зоне Лиги чемпионов.
  • Первый официальный матч в 2020 году «Ростов» проведет 29 февраля против «Ахмата» в рамках 20-го тура РПЛ.

Источник: твиттер «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов
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Двое из четверых молодёжников сыновья тренеров.
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