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  • Луценко – о словах Хеведеса про число зараженных коронавирусом в России: «Он гость, у них вечно ощущение, что россияне от них что-то скрывают»

Луценко – о словах Хеведеса про число зараженных коронавирусом в России: «Он гость, у них вечно ощущение, что россияне от них что-то скрывают»

20 марта 2020, 18:57
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Форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко поделился мнением о словах защитника «Локомотива» Бенедикта Хеведеса касательно искажения реальных данных о ситуации с эпидемией коронавируса в России.

«Он гость в нашей стране, а у них вечно ощущение, что россияне от них что-то скрывают. Нормальная реакция», – сказал Луценко.

  • По официальным данным, в России зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом.
  • Из-за пандемии РПЛ приостановлена до 10 апреля.

Семин – о словах Хеведеса: «Это его мнение. Из игроков никто против тренировок не выступал»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Арсенал Луценко Евгений Хеведес Бенедикт
Комментарии (3)
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Mityai90
1584722881
Луценко походу далекоооооо не самый умный))
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Давид59
1584734181
Если абстрагироваться от того, что не очень интересно мнение этого парня, то Хёведес имел ввиду не вообще россиян, а руководство страны. И я с ним вполне солидарен
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Владислав Vlad
1584746421
Он не гость. Он гастарбайтер.
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