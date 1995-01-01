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    Луценко – о словах Хеведеса про число зараженных коронавирусом в России: «Он гость, у них вечно ощущение, что россияне от них что-то скрывают»

    Форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко поделился мнением о словах защитника «Локомотива» Бенедикта Хеведеса касательно искажения реальных данных о ситуации с эпидемией коронавируса в России.

    «Он гость в нашей стране, а у них вечно ощущение, что россияне от них что-то скрывают. Нормальная реакция», – сказал Луценко.

    • По официальным данным, в России зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом.
    • Из-за пандемии РПЛ приостановлена до 10 апреля.

    Семин – о словах Хеведеса: «Это его мнение. Из игроков никто против тренировок не выступал»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +212

      Mityai90 57 минут назад

      Луценко походу далекоооооо не самый умный))

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