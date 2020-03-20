Луценко – о словах Хеведеса про число зараженных коронавирусом в России: «Он гость, у них вечно ощущение, что россияне от них что-то скрывают»

Форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко поделился мнением о словах защитника «Локомотива» Бенедикта Хеведеса касательно искажения реальных данных о ситуации с эпидемией коронавируса в России.

«Он гость в нашей стране, а у них вечно ощущение, что россияне от них что-то скрывают. Нормальная реакция», – сказал Луценко.

По официальным данным, в России зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом.

Из-за пандемии РПЛ приостановлена до 10 апреля.

Семин – о словах Хеведеса: «Это его мнение. Из игроков никто против тренировок не выступал»