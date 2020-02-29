«Локомотив» – Хеведесу: «Поздравляем с днем рождения! Желаем больших побед, одну из которых – сегодня над «Зенитом»

«Локомотив» поздравил с днем рождения защитника команды Бенедикта Хеведеса.

Сегодня, 29 февраля, немецкому футболисту исполняется 32 года.

«Поздравляем Беню с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, семейного счастья и больших побед на футбольном поле, одну из которых – сегодня над «Зенитом»!» – говорится в публикации столичного клуба.