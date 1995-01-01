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    «Локомотив» – Хеведесу: «Поздравляем с днем рождения! Желаем больших побед, одну из которых – сегодня над «Зенитом»

    «Локомотив» поздравил с днем рождения защитника команды Бенедикта Хеведеса.

    Сегодня, 29 февраля, немецкому футболисту исполняется 32 года.

    «Поздравляем Беню с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, семейного счастья и больших побед на футбольном поле, одну из которых – сегодня над «Зенитом»!» – говорится в публикации столичного клуба.

    • Хеведес выступает за «Локо» с июля 2018 года.
    • В текущем сезоне немец провел 21 матч, результативными действиями не отличался.
    • Матч «Зенит» – «Локомотив» состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2078

      playsh 42 минуты назад

      Бенедикт,устрой сегодня себе праздник,победи Зеньку.С днём рождения тебя.

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