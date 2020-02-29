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  • «Локомотив» – Хеведесу: «Поздравляем с днем рождения! Желаем больших побед, одну из которых – сегодня над «Зенитом»

«Локомотив» – Хеведесу: «Поздравляем с днем рождения! Желаем больших побед, одну из которых – сегодня над «Зенитом»

29 февраля 2020, 14:54
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«Локомотив» поздравил с днем рождения защитника команды Бенедикта Хеведеса.

Сегодня, 29 февраля, немецкому футболисту исполняется 32 года.

«Поздравляем Беню с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, семейного счастья и больших побед на футбольном поле, одну из которых – сегодня над «Зенитом»!» – говорится в публикации столичного клуба.

  • Хеведес выступает за «Локо» с июля 2018 года.
  • В текущем сезоне немец провел 21 матч, результативными действиями не отличался.
  • Матч «Зенит» – «Локомотив» состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Хеведес Бенедикт
Комментарии (1)
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Plyash
1582978542
Бенедикт,устрой сегодня себе праздник,победи Зеньку.С днём рождения тебя.
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