«Локомотив» – Хеведесу: «Поздравляем с днем рождения! Желаем больших побед, одну из которых – сегодня над «Зенитом»

«Локомотив» поздравил с днем рождения защитника команды Бенедикта Хеведеса.
Сегодня, 29 февраля, немецкому футболисту исполняется 32 года.
«Поздравляем Беню с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, семейного счастья и больших побед на футбольном поле, одну из которых – сегодня над «Зенитом»!» – говорится в публикации столичного клуба.
- Хеведес выступает за «Локо» с июля 2018 года.
- В текущем сезоне немец провел 21 матч, результативными действиями не отличался.
- Матч «Зенит» – «Локомотив» состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Источник: Официальный сайт «Локомотива»