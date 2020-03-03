Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Евгений Турбин (Дмитров)
Материалы

Зенит - Локомотив

29.02.2020, Суббота, 19:00 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 20 тур Зенит - Локомотив
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
11 тур
28 сентября, суббота 19:00 Локомотив 1:0 Зенит
Суперкубок России 2019

6 июля, суббота 19:00 Зенит 2:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
22 тур
7 апреля, воскресенье 19:00 Локомотив 1:1 Зенит
8 тур
23 сентября, воскресенье 16:30 Зенит 5:3 Локомотив
Кубок «Матч Премьер» 2019

22 января, вторник 20:00 Зенит 1:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
29 тур
5 мая, суббота 16:30 Локомотив 1:0 Зенит
15 тур
29 октября, воскресенье 16:30 Зенит 0:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
30 тур
21 мая, воскресенье 15:00 Локомотив 0:2 Зенит
1 тур
30 июля, суббота 17:30 Зенит 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
15 мая, воскресенье 19:00 Зенит 1:1 Локомотив
15 тур
8 ноября, воскресенье 19:30 Локомотив 2:0 Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
30 тур
30 мая, суббота 13:30 Зенит 0:0 Локомотив
6 тур
31 августа, воскресенье 18:00 Локомотив 0:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
4 мая, воскресенье 13:30 Локомотив 1:1 Зенит
7 тур
1 сентября, воскресенье 13:30 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
13 апреля, суббота 13:30 Локомотив 0:1 Зенит
10 тур
29 сентября, суббота 14:00 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
38 тур
7 апреля, суббота 16:15 Локомотив 0:1 Зенит
32 тур
27 ноября, воскресенье 16:30 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
23 тур
10 сентября, суббота 16:30 Локомотив 4:2 Зенит
8 тур
8 мая, воскресенье 20:45 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
19 тур
29 августа, воскресенье 16:00 Локомотив 0:3 Зенит
5 тур
11 апреля, воскресенье 14:00 Зенит 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
19 тур
23 августа, воскресенье 16:00 Зенит 1:1 Локомотив
5 тур
19 апреля, воскресенье 14:00 Локомотив 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
23 тур
27 сентября, суббота 16:00 Локомотив 0:3 Зенит
9 тур
23 июля, среда 19:00 Зенит 1:1 Локомотив
Суперкубок России 2008
Финал
9 марта, воскресенье 16:00 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
26 тур
7 октября, воскресенье 14:00 Локомотив 1:0 Зенит
12 тур
11 июня, понедельник 19:00 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
23 тур
22 октября, воскресенье 00:00 Зенит 4:1 Локомотив
8 тур
6 мая, суббота 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
22 тур
15 июня, среда 19:00 Локомотив 0:0 Зенит
7 тур
30 апреля, суббота 14:00 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
17 тур
17 июля, суббота 00:00 Зенит 0:2 Локомотив
12 тур
19 мая, среда 00:00 Локомотив 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
29 тур
25 октября, суббота 00:00 Зенит 0:0 Локомотив
2 тур
22 марта, суббота 00:00 Локомотив 1:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
29 тур
10 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 2:1 Зенит
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Зенит 1:1 Локомотив
Чемпионат России 2001
25 тур
12 октября, пятница 00:00 Зенит 0:0 Локомотив
11 тур
25 мая, пятница 00:00 Локомотив 5:1 Зенит
Чемпионат России 2000
26 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Локомотив
12 тур
12 июня, понедельник 00:00 Локомотив 1:1 Зенит
Чемпионат России 1999
26 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:1 Зенит
12 тур
23 июня, среда 00:00 Зенит 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1998
23 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
8 тур
16 мая, суббота 00:00 Зенит 2:2 Локомотив
Чемпионат России 1997
33 тур
1 ноября, суббота 00:00 Зенит 2:0 Локомотив
16 тур
2 июля, среда 00:00 Локомотив 0:0 Зенит
Чемпионат России 1996
27 тур
16 сентября, понедельник 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Зенит 1:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
...
  • ...
    Рейтинг: +9416

    ufos73 29 февраля 2020, 21:07

    Бомжи позорные! Даже честно играть не монут! Тока ло*и не возвращают мяч сопернику, в таких ситуациях. Фу гнилые!

    -1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +387

    Vizual > ufos73 29 февраля 2020, 22:47

    Да бомжи по жизни *******, обосрались и молчат!!!

    -1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +9416

    ufos73 > Vizual 1 марта 2020, 00:23

    Минусики вон ставят ))))))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +87

    Кобальт 29 февраля 2020, 20:09

    Какая-то сумбурная игра.Главный герой матча-Сёмин...)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 29 февраля 2020, 19:57

    ссылка на матч http://rpl-online.ru/publ/rpl/zenit_lokomotiv_29_fevralja_19_00/2-1-0-813

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1282

    Джой 29 февраля 2020, 19:49

    Статистика Малкома на бомбардире на эту минуту:
    МАТЧИ ИГРОКА В ЭТОМ ТУРНИРЕ
    Дата Минуты Матч
    29.02.2020 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:0 Локомотив (Москва)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2711

    Masteralex 29 февраля 2020, 19:43

    опять этот чмошный Турбин судит Зенит, догадайтесь кому подсудят в этом матче :)

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +951

    matvei_72 > Masteralex 29 февраля 2020, 19:56

    Пока эта проститутка московская, лижет паровозную жопу и старательно...

    -2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: -688

    valkam72 29 февраля 2020, 19:38

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Зенит дерьмо

    -4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +174

    iurylario 29 февраля 2020, 19:06

    а где служивый зюба

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 29 февраля 2020, 17:39

    Пусть победит сильнейший.Главное что бы с судейством повезло. Победы желаю Локо(от болельщицы ЦСКА).Если будет бесплатная ссылка то скину.

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 29 февраля 2020, 16:25

    Локомотив выиграет у Зенита 2:1

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 