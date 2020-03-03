Зенит - Локомотив

Бомжи позорные! Даже честно играть не монут! Тока ло*и не возвращают мяч сопернику, в таких ситуациях. Фу гнилые!
|11 тур
|28 сентября, суббота
|19:00
|Локомотив
|1:0
|Зенит
|22 тур
|7 апреля, воскресенье
|19:00
|Локомотив
|1:1
|Зенит
|8 тур
|23 сентября, воскресенье
|16:30
|Зенит
|5:3
|Локомотив
|29 тур
|5 мая, суббота
|16:30
|Локомотив
|1:0
|Зенит
|15 тур
|29 октября, воскресенье
|16:30
|Зенит
|0:3
|Локомотив
|30 тур
|21 мая, воскресенье
|15:00
|Локомотив
|0:2
|Зенит
|1 тур
|30 июля, суббота
|17:30
|Зенит
|0:0
|Локомотив
|29 тур
|15 мая, воскресенье
|19:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|15 тур
|8 ноября, воскресенье
|19:30
|Локомотив
|2:0
|Зенит
|30 тур
|30 мая, суббота
|13:30
|Зенит
|0:0
|Локомотив
|6 тур
|31 августа, воскресенье
|18:00
|Локомотив
|0:1
|Зенит
|28 тур
|4 мая, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|1:1
|Зенит
|7 тур
|1 сентября, воскресенье
|13:30
|Зенит
|2:1
|Локомотив
|24 тур
|13 апреля, суббота
|13:30
|Локомотив
|0:1
|Зенит
|10 тур
|29 сентября, суббота
|14:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|38 тур
|7 апреля, суббота
|16:15
|Локомотив
|0:1
|Зенит
|32 тур
|27 ноября, воскресенье
|16:30
|Зенит
|2:1
|Локомотив
|23 тур
|10 сентября, суббота
|16:30
|Локомотив
|4:2
|Зенит
|8 тур
|8 мая, воскресенье
|20:45
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|19 тур
|29 августа, воскресенье
|16:00
|Локомотив
|0:3
|Зенит
|5 тур
|11 апреля, воскресенье
|14:00
|Зенит
|1:0
|Локомотив
|19 тур
|23 августа, воскресенье
|16:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|5 тур
|19 апреля, воскресенье
|14:00
|Локомотив
|1:1
|Зенит
|23 тур
|27 сентября, суббота
|16:00
|Локомотив
|0:3
|Зенит
|9 тур
|23 июля, среда
|19:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|26 тур
|7 октября, воскресенье
|14:00
|Локомотив
|1:0
|Зенит
|12 тур
|11 июня, понедельник
|19:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|23 тур
|22 октября, воскресенье
|00:00
|Зенит
|4:1
|Локомотив
|8 тур
|6 мая, суббота
|00:00
|Локомотив
|3:1
|Зенит
|29 тур
|25 октября, суббота
|00:00
|Зенит
|0:0
|Локомотив
|2 тур
|22 марта, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:2
|Зенит
|29 тур
|10 ноября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Зенит
|8 тур
|20 апреля, суббота
|00:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|25 тур
|12 октября, пятница
|00:00
|Зенит
|0:0
|Локомотив
|11 тур
|25 мая, пятница
|00:00
|Локомотив
|5:1
|Зенит
|26 тур
|1 октября, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:2
|Локомотив
|12 тур
|12 июня, понедельник
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Зенит
|26 тур
|3 октября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Зенит
|12 тур
|23 июня, среда
|00:00
|Зенит
|1:2
|Локомотив
|23 тур
|30 августа, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|3:1
|Зенит
|8 тур
|16 мая, суббота
|00:00
|Зенит
|2:2
|Локомотив
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|22
|6
|2
|65:18
|+47
|72
|2.
|Локомотив
|30
|16
|9
|5
|41:29
|+12
|57
|3.
|Краснодар
|30
|14
|10
|6
|49:30
|+19
|52
|4.
|ЦСКА
|30
|14
|8
|8
|43:29
|+14
|50
|5.
|Ростов
|30
|12
|9
|9
|45:50
|-5
|45
|6.
|Динамо М
|30
|11
|8
|11
|27:30
|-3
|41
|7.
|Спартак М
|30
|11
|6
|13
|35:33
|+2
|39
|8.
|Арсенал Т
|30
|11
|5
|14
|37:41
|-4
|38
|9.
|Уфа
|30
|8
|14
|8
|22:24
|-2
|38
|10.
|Рубин
|30
|8
|11
|11
|18:28
|-10
|35
|11.
|Урал
|30
|9
|8
|13
|36:53
|-17
|35
|12.
|Сочи
|30
|8
|9
|13
|40:39
|+1
|33
|13.
|Ахмат
|30
|7
|10
|13
|27:46
|-19
|31
|14.
|Тамбов
|30
|9
|4
|17
|37:41
|-4
|31
|15.
|Крылья Советов
|30
|8
|7
|15
|33:40
|-7
|31
|16.
|Оренбург
|30
|7
|6
|17
|28:52
|-24
|27
Бомжи позорные! Даже честно играть не монут! Тока ло*и не возвращают мяч сопернику, в таких ситуациях. Фу гнилые!
ссылка на матч http://rpl-online.ru/publ/rpl/zenit_lokomotiv_29_fevralja_19_00/2-1-0-813
Статистика Малкома на бомбардире на эту минуту:
МАТЧИ ИГРОКА В ЭТОМ ТУРНИРЕ
Дата Минуты Матч
29.02.2020 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:0 Локомотив (Москва)
опять этот чмошный Турбин судит Зенит, догадайтесь кому подсудят в этом матче :)
Пока эта проститутка московская, лижет паровозную жопу и старательно...
Пусть победит сильнейший.Главное что бы с судейством повезло. Победы желаю Локо(от болельщицы ЦСКА).Если будет бесплатная ссылка то скину.
Локомотив выиграет у Зенита 2:1