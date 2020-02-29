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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Локомотив
Зенит - Локомотив: обзор матча 29 февраля 2020
Зенит
29.02.2020, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Локомотив
Желтая карточка
В. Барриос
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
Д. Баринов
90'
Замена
М. Серкейра
️️️️
В. Чорлука
89'
Травма
В. Чорлука
Замена
Д. Кузяев
️️️️
А. Сутормин
88'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
А. Ерохин
77'
76'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
Эдер
Желтая карточка
М. Оздоев
74'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
71'
Желтая карточка
Б. Иванович
69'
Замена
С. Азмун
️️️️
С. Дриусси
69'
33'
Желтая карточка
Гилерме
14'
Желтая карточка
Б. Хеведес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Локомотив
1
Гилерме
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
3-3-1-3
99
Лунев
11
Сутормин
44
Ракицкий
20
Иванович
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
15
Караваев
21
Оздоев
9
Дриусси
21
Ерохин
10
Малком
3-4-1-1-1
1
Гилерме
27
Магкеев
14
Чорлука
4
Кверквелия
20
Игнатьев
6
Баринов
20
Крыховяк
5
Хеведес
23
Мариу
59
Миранчук
24
Эдер
21
Ерохин
18
Жирков
18
Жирков
21
Ерохин
11
Сутормин
14
Кузяев
14
Кузяев
11
Сутормин
9
Дриусси
20
Азмун
20
Азмун
9
Дриусси
24
Эдер
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
24
Эдер
14
Чорлука
26
Серкейра
26
Серкейра
14
Чорлука
Остались в запасе
Зенит
Локомотив
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Зенит - Локомотив
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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