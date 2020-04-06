Кикнадзе – об уехавших из России легионерах «Локомотива»: «Первыми были Чорлука и Хеведес»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, кто из легионеров уехал домой на время карантина.

«Как только стало понятно, что до конца мая мы не сыграем, иностранцы сразу же получили возможность вернуться домой. Кто-то уже вернулся, а кто-то считает, что остаться в Москве безопаснее.

Первыми, кто уехал, были Чорлука и Хeведес. У них на родине остались жeны и совсем маленькие дети, поэтому их стремление совершенно понятно», – сказал Кикнадзе.