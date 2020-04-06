Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кикнадзе – об уехавших из России легионерах «Локомотива»: «Первыми были Чорлука и Хеведес»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, кто из легионеров уехал домой на время карантина.

    «Как только стало понятно, что до конца мая мы не сыграем, иностранцы сразу же получили возможность вернуться домой. Кто-то уже вернулся, а кто-то считает, что остаться в Москве безопаснее.

    Первыми, кто уехал, были Чорлука и Хeведес. У них на родине остались жeны и совсем маленькие дети, поэтому их стремление совершенно понятно», – сказал Кикнадзе.

    • РПЛ официально приостановлена до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
    • «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2020 23:31
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 7 апреля 2020, 09:28

      Побежали крысы с тонущей посудины...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > paracetamol 7 апреля 2020, 18:52

      Объявлен перерыв в чемпионате, игрокам разрешили уехать на родину к семьям. Где ты здесь крыс увидел?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11