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    Хеведес собрал команду мечты. Из «Локомотива» там только Фарфан

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес собрал команду своей мечты из футболистов, вместе с которыми он играл.

    Из «Локо» в нее попал только один игрок – Джефферсон Фарфан.

    «У моей команды хорошие шансы быть наверху турнирной таблицы в АПЛ», – сказал Хеведес.

    Команды мечты Хеведеса:

    Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария», экс-игрок «Шальке»)Защитники: Рафинья («Фламенго», экс-игрок «Шальке»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Марсело Бордон (экс-игрок «Шальке»), Дуглас КостаПолузащитники: Миралем Пьянич (оба – «Ювентус»), Иван Ракитич («Барселона», экс-игрок «Шальке»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»), Пауло Дибала («Ювентус»)Нападающие: Рауль, Клаас-Ян Хунтелаар (оба – экс-игроки «Шальке»).

    • Хеведес с 2009 по 2017 год играл за «Шальке».
    • С 2017 по 2018 год он выступал на правах аренды в «Ювентусе».
    Источник: Твиттер «Локомотива»

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    08.04.2020 18:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +26

      Claudio Kanidja 9 часов назад

      И то потому что с Фарфаном в Шальке вместе играли

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5446

      paracetamol 11 часов назад

      Бредни запойного немца.

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