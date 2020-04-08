Хеведес собрал команду мечты. Из «Локомотива» там только Фарфан

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес собрал команду своей мечты из футболистов, вместе с которыми он играл.

Из «Локо» в нее попал только один игрок – Джефферсон Фарфан.

«У моей команды хорошие шансы быть наверху турнирной таблицы в АПЛ», – сказал Хеведес.

Команды мечты Хеведеса:

Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария», экс-игрок «Шальке»)Защитники: Рафинья («Фламенго», экс-игрок «Шальке»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Марсело Бордон (экс-игрок «Шальке»), Дуглас КостаПолузащитники: Миралем Пьянич (оба – «Ювентус»), Иван Ракитич («Барселона», экс-игрок «Шальке»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»), Пауло Дибала («Ювентус»)Нападающие: Рауль, Клаас-Ян Хунтелаар (оба – экс-игроки «Шальке»).