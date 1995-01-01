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    Эдер может перейти из «Локомотива» в «Гезтепе»

    Нападающий «Локомотива» Эдер может продолжить карьеру в Турции.

    По информации Haberturk, 32-летним форвардом интересуется «Гезтепе».

    В шорт-лист клуба из Измира помимо португальца также входят Лукаш Теодорчик из «Удинезе» и Хума Бабакар из «Лечче».

    • В текущем сезоне Эдер провел за «Локомотив» 23 матча и забил шесть голов.
    • Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.
    • Летом он станет свободным агентом.

    Источник: Haberturk

    Турецкая ежедневная газета. Основана 1 марта 2009 года в Стамбуле. Также издается в Анкаре и Измире. На твиттер-аккаунт издания подписаны свыше 4 миллионов человек.

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