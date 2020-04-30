Эдер может перейти из «Локомотива» в «Гезтепе»

Нападающий «Локомотива» Эдер может продолжить карьеру в Турции.
По информации Haberturk, 32-летним форвардом интересуется «Гезтепе».
В шорт-лист клуба из Измира помимо португальца также входят Лукаш Теодорчик из «Удинезе» и Хума Бабакар из «Лечче».
- В текущем сезоне Эдер провел за «Локомотив» 23 матча и забил шесть голов.
- Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.
- Летом он станет свободным агентом.
Источник: Haberturk
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