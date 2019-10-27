Мурило, Ал. Миранчук, Эдер сыграют против «Спартака»; Тедеско выпустил Кутепова, Мельгарехо, Умярова

Стали известны стартовые составы команд на матч 14 тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хeведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Мариу, Эдер.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев, Мельгарехо, Умяров, Шюррле, Крал, Понсе.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «РЖД Арене», что в Москве, которая начнется в 16:30 по Москве.