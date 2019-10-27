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    Мурило, Ал. Миранчук, Эдер сыграют против «Спартака»; Тедеско выпустил Кутепова, Мельгарехо, Умярова

    Стали известны стартовые составы команд на матч 14 тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

    «Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хeведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Мариу, Эдер.

    «Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев, Мельгарехо, Умяров, Шюррле, Крал, Понсе.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «РЖД Арене», что в Москве, которая начнется в 16:30 по Москве.

    Источник: РПЛ

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    27.10.2019 15:40
    Комментарии51
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      Рейтинг: +11181

      sssrspartak 20 часов назад

      алешка миранчук пошли к нам!!локо не отчаиваться и удачи вам в еврокубках!

      1
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      Рейтинг: +2369

      maygli > sssrspartak 20 часов назад

      :-)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2369

      maygli 20 часов назад

      Ну-с, ждём фотку из раздевалки.
      :-)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2369

      maygli 20 часов назад

      Спартак, спартаковцев с победой!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34570

      portero 20 часов назад

      Удачно я поругал нападение Спартака..
      Три штучки забили

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2369

      maygli 21 час назад

      Гол!!!
      Молодцы!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2369

      maygli 21 час назад

      Молодцы!!!
      Вот - молодцы!
      :-)))

      1
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      Рейтинг: +542

      Из Твери Леха 21 час назад

      Чую будет удаление.

      0
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      Рейтинг: +138

      Мудакам 21 час назад

      даже чч..удакам понятно, коль кутепов вышел - спам может только отскочить!

      0
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      Рейтинг: +2369

      maygli 21 час назад

      Первый тайм, живенько так прошёл.
      Джикия карточку ни за что получил и где ВАР!??
      Надо было её симулянту давать после просмотра ВАР.

      0
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      Рейтинг: +542

      Из Твери Леха > maygli 21 час назад

      Вар желтые не рассматривает.

      1
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      Рейтинг: +2369

      maygli > Из Твери Леха 21 час назад

      Это не правильно.

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      Рейтинг: +524

      seth343 21 час назад

      еськов чморовоз

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