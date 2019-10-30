Локомотив - Спартак

Сегодня просто праздник для Зенита. Надо что б еще кубаноиды слили матч как Локо и Конские
|
|29 января, вторник
|20:00
|Спартак
|4:0
|Локомотив
|16 тур
|2 декабря, воскресенье
|19:00
|Спартак
|2:1
|Локомотив
|2 тур
|4 августа, суббота
|19:00
|Локомотив
|0:0
|Спартак
|21 тур
|4 марта, воскресенье
|16:30
|Локомотив
|0:0
|Спартак
|7 тур
|19 августа, суббота
|17:30
|Спартак
|3:4
|Локомотив
|20 тур
|18 марта, суббота
|16:30
|Локомотив
|1:1
|Спартак
|6 тур
|11 сентября, воскресенье
|16:30
|Спартак
|1:0
|Локомотив
|26 тур
|30 апреля, суббота
|19:30
|Локомотив
|0:2
|Спартак
|12 тур
|18 октября, воскресенье
|13:30
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|15 тур
|30 ноября, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|1:0
|Спартак
|11 тур
|26 октября, воскресенье
|13:30
|Спартак
|1:1
|Локомотив
|23 тур
|30 марта, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|0:0
|Спартак
|15 тур
|3 ноября, воскресенье
|18:00
|Спартак
|1:3
|Локомотив
|21 тур
|16 марта, суббота
|13:30
|Спартак
|0:0
|Локомотив
|7 тур
|2 сентября, воскресенье
|20:30
|Локомотив
|2:1
|Спартак
|44 тур
|13 мая, воскресенье
|18:30
|Локомотив
|0:2
|Спартак
|31 тур
|20 ноября, воскресенье
|16:15
|Спартак
|2:0
|Локомотив
|29 тур
|29 октября, суббота
|19:30
|Спартак
|3:0
|Локомотив
|14 тур
|18 июня, суббота
|21:00
|Локомотив
|0:2
|Спартак
|17 тур
|15 августа, воскресенье
|21:20
|Локомотив
|2:3
|Спартак
|3 тур
|28 марта, воскресенье
|14:00
|Спартак
|2:1
|Локомотив
|25 тур
|18 октября, воскресенье
|14:00
|Спартак
|3:0
|Локомотив
|11 тур
|30 мая, суббота
|14:00
|Локомотив
|2:1
|Спартак
|28 тур
|9 ноября, воскресенье
|16:00
|Спартак
|0:1
|Локомотив
|14 тур
|19 июля, суббота
|16:00
|Локомотив
|2:2
|Спартак
|24 тур
|23 сентября, воскресенье
|14:00
|Локомотив
|4:3
|Спартак
|10 тур
|19 мая, суббота
|14:00
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|1/2 финала
ответный матч
|9 мая, среда
|14:00
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|1/2 финала
ответный матч
|2 мая, среда
|19:00
|Локомотив
|3:0
|Спартак
|19 тур
|17 сентября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Спартак
|4 тур
|9 апреля, воскресенье
|00:00
|Спартак
|2:1
|Локомотив
|30 тур
|19 ноября, суббота
|14:00
|Локомотив
|1:1
|Спартак
|15 тур
|9 июля, суббота
|00:00
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|19 тур
|14 августа, суббота
|00:00
|Спартак
|1:3
|Локомотив
|14 тур
|7 августа, суббота
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Спартак
|19 тур
|2 августа, суббота
|00:00
|Спартак
|2:5
|Локомотив
|12 тур
|11 июня, среда
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Спартак
|23 тур
|12 сентября, четверг
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Спартак
|4 тур
|22 марта, пятница
|00:00
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|28 тур
|8 ноября, четверг
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Спартак
|14 тур
|25 июня, понедельник
|00:00
|Спартак
|1:0
|Локомотив
|17 тур
|16 июля, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|3:2
|Спартак
|3 тур
|8 апреля, суббота
|00:00
|Спартак
|0:0
|Локомотив
|27 тур
|16 октября, суббота
|00:00
|Спартак
|3:0
|Локомотив
|13 тур
|27 июня, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:3
|Спартак
|17 тур
|22 июля, среда
|00:00
|Локомотив
|0:2
|Спартак
|2 тур
|5 апреля, воскресенье
|00:00
|Спартак
|2:0
|Локомотив
|29 тур
|27 сентября, суббота
|00:00
|Спартак
|4:2
|Локомотив
|12 тур
|31 мая, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:3
|Спартак
|22 тур
|10 августа, суббота
|00:00
|Спартак
|3:2
|Локомотив
|3 тур
|15 марта, пятница
|00:00
|Локомотив
|0:2
|Спартак
|19 тур
|5 августа, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:0
|Спартак
|10 тур
|10 июня, суббота
|00:00
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|30 тур
|6 ноября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Спартак
|2 тур
|20 марта, воскресенье
|00:00
|Спартак
|3:1
|Локомотив
|34 тур
|30 октября, суббота
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Спартак
|18 тур
|2 июля, пятница
|00:00
|Спартак
|3:0
|Локомотив
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|22
|6
|2
|65:18
|+47
|72
|2.
|Локомотив
|30
|16
|9
|5
|41:29
|+12
|57
|3.
|Краснодар
|30
|14
|10
|6
|49:30
|+19
|52
|4.
|ЦСКА
|30
|14
|8
|8
|43:29
|+14
|50
|5.
|Ростов
|30
|12
|9
|9
|45:50
|-5
|45
|6.
|Динамо М
|30
|11
|8
|11
|27:30
|-3
|41
|7.
|Спартак М
|30
|11
|6
|13
|35:33
|+2
|39
|8.
|Арсенал Т
|30
|11
|5
|14
|37:41
|-4
|38
|9.
|Уфа
|30
|8
|14
|8
|22:24
|-2
|38
|10.
|Рубин
|30
|8
|11
|11
|18:28
|-10
|35
|11.
|Урал
|30
|9
|8
|13
|36:53
|-17
|35
|12.
|Сочи
|30
|8
|9
|13
|40:39
|+1
|33
|13.
|Ахмат
|30
|7
|10
|13
|27:46
|-19
|31
|14.
|Тамбов
|30
|9
|4
|17
|37:41
|-4
|31
|15.
|Крылья Советов
|30
|8
|7
|15
|33:40
|-7
|31
|16.
|Оренбург
|30
|7
|6
|17
|28:52
|-24
|27
Сегодня просто праздник для Зенита. Надо что б еще кубаноиды слили матч как Локо и Конские
да Локо подвёл Шпалыча!Одна игра ни чего не решает.В Спартаке тренеры долго не задерживаются, если он футболистов гонять будет ,то они его быстро съедят
Локо ну зачем так делать, видно же что специально проиграли.
Ай да Ларссон, наконец-то ЗАРАБОТАЛ!!!!
УРА УРА УРА