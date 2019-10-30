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Судьи
Главный судья:
Алексей Еськов (Москва)
Материалы

Локомотив - Спартак

27.10.2019, Воскресенье, 16:30 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 14 тур Локомотив - Спартак Молодежные команды: 0 - 1
Кубок «Матч Премьер» 2019

29 января, вторник 20:00 Спартак 4:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
16 тур
2 декабря, воскресенье 19:00 Спартак 2:1 Локомотив
2 тур
4 августа, суббота 19:00 Локомотив 0:0 Спартак
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
21 тур
4 марта, воскресенье 16:30 Локомотив 0:0 Спартак
7 тур
19 августа, суббота 17:30 Спартак 3:4 Локомотив
Суперкубок России 2017

14 июля, пятница 21:30 Спартак 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
18 марта, суббота 16:30 Локомотив 1:1 Спартак
6 тур
11 сентября, воскресенье 16:30 Спартак 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
26 тур
30 апреля, суббота 19:30 Локомотив 0:2 Спартак
12 тур
18 октября, воскресенье 13:30 Спартак 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
15 тур
30 ноября, воскресенье 13:30 Локомотив 1:0 Спартак
11 тур
26 октября, воскресенье 13:30 Спартак 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
30 марта, воскресенье 13:30 Локомотив 0:0 Спартак
15 тур
3 ноября, воскресенье 18:00 Спартак 1:3 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
16 марта, суббота 13:30 Спартак 0:0 Локомотив
7 тур
2 сентября, воскресенье 20:30 Локомотив 2:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
44 тур
13 мая, воскресенье 18:30 Локомотив 0:2 Спартак
31 тур
20 ноября, воскресенье 16:15 Спартак 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
29 тур
29 октября, суббота 19:30 Спартак 3:0 Локомотив
14 тур
18 июня, суббота 21:00 Локомотив 0:2 Спартак
Россия. Премьер-Лига 2010
17 тур
15 августа, воскресенье 21:20 Локомотив 2:3 Спартак
3 тур
28 марта, воскресенье 14:00 Спартак 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
25 тур
18 октября, воскресенье 14:00 Спартак 3:0 Локомотив
11 тур
30 мая, суббота 14:00 Локомотив 2:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2008
28 тур
9 ноября, воскресенье 16:00 Спартак 0:1 Локомотив
14 тур
19 июля, суббота 16:00 Локомотив 2:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2007
24 тур
23 сентября, воскресенье 14:00 Локомотив 4:3 Спартак
10 тур
19 мая, суббота 14:00 Спартак 1:2 Локомотив
Россия. Кубок (2006/2007)
1/2 финала
ответный матч		 9 мая, среда 14:00 Спартак 1:2 Локомотив
1/2 финала
ответный матч		 2 мая, среда 19:00 Локомотив 3:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2006
19 тур
17 сентября, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Спартак
4 тур
9 апреля, воскресенье 00:00 Спартак 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2005
30 тур
19 ноября, суббота 14:00 Локомотив 1:1 Спартак
15 тур
9 июля, суббота 00:00 Спартак 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
19 тур
14 августа, суббота 00:00 Спартак 1:3 Локомотив
14 тур
7 августа, суббота 00:00 Локомотив 0:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2003
19 тур
2 августа, суббота 00:00 Спартак 2:5 Локомотив
12 тур
11 июня, среда 00:00 Локомотив 2:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2002
23 тур
12 сентября, четверг 00:00 Локомотив 1:1 Спартак
4 тур
22 марта, пятница 00:00 Спартак 1:2 Локомотив
Чемпионат России 2001
28 тур
8 ноября, четверг 00:00 Локомотив 2:1 Спартак
14 тур
25 июня, понедельник 00:00 Спартак 1:0 Локомотив
Чемпионат России 2000
17 тур
16 июля, воскресенье 00:00 Локомотив 3:2 Спартак
3 тур
8 апреля, суббота 00:00 Спартак 0:0 Локомотив
Чемпионат России 1999
27 тур
16 октября, суббота 00:00 Спартак 3:0 Локомотив
13 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Локомотив 0:3 Спартак
Чемпионат России 1998
17 тур
22 июля, среда 00:00 Локомотив 0:2 Спартак
2 тур
5 апреля, воскресенье 00:00 Спартак 2:0 Локомотив
Чемпионат России 1997
29 тур
27 сентября, суббота 00:00 Спартак 4:2 Локомотив
12 тур
31 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:3 Спартак
Чемпионат России 1996
22 тур
10 августа, суббота 00:00 Спартак 3:2 Локомотив
3 тур
15 марта, пятница 00:00 Локомотив 0:2 Спартак
Чемпионат России 1995
19 тур
5 августа, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Спартак
10 тур
10 июня, суббота 00:00 Спартак 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1994
30 тур
6 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:1 Спартак
2 тур
20 марта, воскресенье 00:00 Спартак 3:1 Локомотив
Чемпионат России 1993
34 тур
30 октября, суббота 00:00 Локомотив 0:0 Спартак
18 тур
2 июля, пятница 00:00 Спартак 3:0 Локомотив
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 6 тур
17 октября, суббота 00:00 Спартак 4:1 Локомотив
Первый этап, 1 тур
29 августа, суббота 00:00 Локомотив 0:1 Спартак
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +192

    GuberDV 27 октября 2019, 18:24

    Сегодня просто праздник для Зенита. Надо что б еще кубаноиды слили матч как Локо и Конские

    0
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    Рейтинг: +2231

    river31 27 октября 2019, 18:22

    Паровозы, что с вами сегодня за x...ня творится? Армия тоже никакая....

    2
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    Рейтинг: +667

    АИН-27 > river31 27 октября 2019, 20:07

    В ЕК им по носу дали, еще раз показав уровень нашей лиги.

    0
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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 27 октября 2019, 18:20

    да Локо подвёл Шпалыча!Одна игра ни чего не решает.В Спартаке тренеры долго не задерживаются, если он футболистов гонять будет ,то они его быстро съедят

    0
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    Рейтинг: +406

    saf05 27 октября 2019, 18:19

    Хоть спартак и выиграл но говнюки они полные

    3
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    Рейтинг: +127

    СиБЕЕРяк > saf05 27 октября 2019, 18:20

    Свинки...

    1
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    Рейтинг: +272

    Muhametshin 27 октября 2019, 18:19

    Локо ну зачем так делать, видно же что специально проиграли.

    3
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    Рейтинг: +374

    ninja1945 27 октября 2019, 18:13

    Так бы и до конца сезона!!!!!!!!!!!! и ЧЕМПИОНЫ!!!

    2
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    Рейтинг: +192

    GuberDV > ninja1945 27 октября 2019, 18:19

    Разве что ФНЛ

    1
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    Рейтинг: +1080

    Красный май 27 октября 2019, 18:13

    Ай да Ларссон, наконец-то ЗАРАБОТАЛ!!!!

    6
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    Рейтинг: +57

    ТОРНАДO 27 октября 2019, 18:12

    УРА УРА УРА

    2
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    Рейтинг: +1957

    evgevg13 27 октября 2019, 18:12

    Локо поплыл

    0
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    Рейтинг: +3509

    Fancyfall 27 октября 2019, 18:11

    понеслась! третий!

    5
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