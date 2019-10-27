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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак: обзор матча 27 октября 2019
Локомотив
27.10.2019, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 3
Завершен
Спартак
57'
Э. Понсе
79'
Д. Ларссон
81'
Д. Ларссон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Спартак
Желтая карточка
В. Чорлука
88'
84'
Замена
А. Гулиев
️️️️
З. Бакаев
81'
ГОЛ! 0:3!
Д. Ларссон
Пас отдал
З. Бакаев
79'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ларссон
Пас отдал
З. Бакаев
Замена
А. Коломейцев
️️️️
М. Серкейра
78'
73'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
Н. Умяров
72'
Травма
Н. Умяров
Желтая карточка
Эдер
71'
57'
ГОЛ! 0:1!
Э. Понсе
Пас отдал
З. Бакаев
55'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
А. Шюррле
45'
+1
Желтая карточка
З. Бакаев
Желтая карточка
Д. Баринов
42'
Желтая карточка
В. Игнатьев
41'
22'
Желтая карточка
Г. Джикия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛАЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ПАЗ
33
Алекс Крал
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
7
Зелимхан Бакаев
ЦП
20
Андре Шюррле
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
18
Александр Коломейцев
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
20
Гус Тил
АП
7
Джано
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Гилерме
26
Серкейра
5
Хеведес
14
Чорлука
20
Игнатьев
6
Баринов
20
Крыховяк
23
Мариу
10
Жемалетдинов
59
Миранчук
24
Эдер
3-4-1-1-1
98
Максименко
14
Джикия
2
Жиго
2
Кутепов
10
Мельгарехо
33
Крал
18
Умяров
6
Айртон
7
Бакаев
20
Шюррле
9
Понсе
26
Серкейра
18
Коломейцев
18
Коломейцев
26
Серкейра
7
Бакаев
99
Гулиев
99
Гулиев
7
Бакаев
18
Умяров
47
Зобнин
47
Зобнин
18
Умяров
20
Шюррле
17
Ларссон
17
Ларссон
20
Шюррле
Остались в запасе
Локомотив
Спартак
89
Никита Дорофеев
АП
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
8
Михаил Игнатов
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Гус Тил
АП
7
Джано
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
89
Никита Дорофеев
АП
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Остались в запасе
8
Михаил Игнатов
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Гус Тил
АП
7
Джано
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Локомотив - Спартак
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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