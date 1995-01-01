Крыховяк, Алексей Миранчук, Эдер – в основе «Локомотива» на матч с «Ювентусом»; Роналду, Рэмзи, Игуаин сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом».

«Локомотив»: Гильерме, Хeведес, Чорлука, Игнатьев, Рыбусь, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Мариу, Эдер.

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Рабьо, Рэмси, Игуаин, Роналду.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «РЖД Арене», которая начнется в 20:55 по Москве.