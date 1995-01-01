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    Крыховяк, Алексей Миранчук, Эдер – в основе «Локомотива» на матч с «Ювентусом»; Роналду, Рэмзи, Игуаин сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом».

    «Локомотив»: Гильерме, Хeведес, Чорлука, Игнатьев, Рыбусь, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Мариу, Эдер.

    «Ювентус»: Щенсны, Данило, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Рабьо, Рэмси, Игуаин, Роналду.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «РЖД Арене», которая начнется в 20:55 по Москве.

    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 19:56
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1657

      Фан666 14 минут назад

      Больше не забьют, чудес много не бывает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3460

      ЮНик 18 минут назад

      После вчерашнего суперматча "Челси" - "Аякс" смотреть на мучения команд из РПЛ в еврокубках тяжко. Хотя бы сегодня позорно не проиграли, а так себе, скромно. Как в Турине. На большее не надеюсь. Разный уровень футбола. Небо и земля. "Ламборджини" и паровоз.

      0
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      Рейтинг: +1893

      Борат 22 минуты назад

      Палыч сегодня напьётся с горя...

      -1
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      Рейтинг: +609

      Frankfurt Am Main 25 минут назад

      ЛОКОМОТИВ - ЮВЕНТУС 4-2 ВПЕРЁД ДЕВЧАТА

      0
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      Рейтинг: +7704

      parevg 25 минут назад

      Удачи парни!!!!!!
      Вам поможет только удача и тренерский гений шПалыча.

      0
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      Рейтинг: +3497

      TOL47 37 минут назад

      Удачи Локо, надеюсь на Шпалыча!

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