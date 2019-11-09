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Локомотив - Ювентус

06.11.2019, Среда, 20:55 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 4 тур Локомотив - Ювентус
Лига чемпионов (2019/2020), группа D
3 тур
22 октября, вторник 22:00 Ювентус 2:1 Локомотив
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 6 5 1 0 12:4 +8 16
2. Атлетико М 6 3 1 2 8:5 +3 10
3. Байер 6 2 0 4 5:9 -4 6
4. Локомотив 6 1 0 5 4:11 -7 3
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 7 ноября 2019, 11:43

    паровозам спасибо за хорошу игру, порадовали. успехом в дальнейших матчах!!!

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    Рейтинг: +423

    Red-Green_fan 6 ноября 2019, 22:59

    Опять у Юве все решила замена. Обидно, блин.

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    Рейтинг: +264

    IVAN53 6 ноября 2019, 22:57

    мега ставка бы сыграла, если б поставить на то , что гилерме два в очко пропустит

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    Рейтинг: +269

    Vseok 6 ноября 2019, 22:55

    Не стыдно.даже присутствует гордость.
    В ЛЮБОМ СЛУЧАИ МОЛОДЦЫ!
    Теперь главная задача - Лига Европы!

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    Рейтинг: +772

    FCTB > Vseok 6 ноября 2019, 22:57

    Согласен. Локо красавы. Хоть кто-то достойно играет в еврокубках.

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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 6 ноября 2019, 22:52

    Шнобеляку на гиляку!

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    Рейтинг: +1956

    Олег1204 6 ноября 2019, 22:49

    Обидно, но зеня похороны российского футбола, а локомотив надежда

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > Олег1204 6 ноября 2019, 23:00

    Как вариант ещё разок у Байера выиграть, но надо очень сильно постараться.. Многое зависит от сегодняшней игры Байер - Атлетико. Юве выиграл на классе.

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    Рейтинг: +1154

    Стаz 6 ноября 2019, 22:48

    Вот и сказочке конец, но Локо демонстрирует самый достойный российский футбол

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    Рейтинг: +264

    IVAN53 6 ноября 2019, 22:47

    как начал в очко, так и закончил

    2
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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 6 ноября 2019, 22:47

    Допиз..ся Шнобель?

    6
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    Рейтинг: +772

    FCTB 6 ноября 2019, 22:46

    Ну бл.... жаль конечно. Локо не заслужил поражение

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