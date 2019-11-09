Локомотив - Ювентус

паровозам спасибо за хорошу игру, порадовали. успехом в дальнейших матчах!!!
|3 тур
|22 октября, вторник
|22:00
|Ювентус
|2:1
|Локомотив
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|6
|5
|1
|0
|12:4
|+8
|16
|2.
|Атлетико М
|6
|3
|1
|2
|8:5
|+3
|10
|3.
|Байер
|6
|2
|0
|4
|5:9
|-4
|6
|4.
|Локомотив
|6
|1
|0
|5
|4:11
|-7
|3
паровозам спасибо за хорошу игру, порадовали. успехом в дальнейших матчах!!!
Опять у Юве все решила замена. Обидно, блин.
мега ставка бы сыграла, если б поставить на то , что гилерме два в очко пропустит
Шнобеляку на гиляку!
Обидно, но зеня похороны российского футбола, а локомотив надежда
как начал в очко, так и закончил
Допиз..ся Шнобель?