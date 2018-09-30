Эдер: «Доволен своей игрой с «Ахматом»

Нападающий «Локомотива» Эдер оценил свою игру в матче девятого тура РПЛ против «Ахмата» (2:0). Португалец не забил.

– Первый гол – Ваша заслуга. Как удалось обыграть двух защитников?

– Я выиграл мяч, хотел пройти сквозь защитников. В последний момент решил пробить, но игрок гостей подкатился под меня – после мяч попал к Мануэлю Фернандешу, и он забил! Красивая комбинация и такой же красивый мяч.

Я серьезно отношусь к тренировкам, чтобы заслужить место в составе. Когда мне предоставляют такую возможность, стараюсь помочь команде и партнерам. Забить мне не удалось, но своей игрой доволен. Рад, что команда победила.