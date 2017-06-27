Эдер может покинуть «Интер» и вернуться в «Сампдорию»

Нападающий «Интера» Эдер может вернуться в «Сампдорию», поскольку форвард генуэзцев Луис Муриэль намерен в ближайшее время присоединиться к «Севилье». Ожидается, что испанский клуб заплатит за колумбийца 22 миллиона евро плюс 6 миллионов в виде бонусов.

Также близок к уходу из «Сампы» и нападающий Патрик Шик, которого СМИ активно сватают в «Ювентус». Таким образом, «блучеркьяти» будут испытывать дефицит игроков в атаке, поэтому считается, что они захотят вернуть Эдера.

30-летний итальянец защищал цвета «Сампдории» с 2012 по 2016 год. За это время он провел за генуэзский клуб 135 матчей и забил 49 голов.