Роналду, Фернандеш – в окончательной заявке Португалии на ЧМ-2018; Эдер в состав не попал

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш определился с заявкой на чемпионат мира-2018. В нее, как и положено, вошли 23 игрока.
Вратари: Антони Лопеш («Лион», Франция), Бету («Гeзтепе», Турция), Руй Патрисиу («Спортинг»);
Защитники: Бруну Алвеш («Рейнджерс». Шотландия), Седрик Соареш («Саутгемптон», Англия), Жозе Фонте («Далянь Ифан», Китай), Мариу Руй («Наполи», Италия), Пепе («Бешикташ», Турция), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд, Германия), Рикарду Перейра («Порту»), Рубен Диаш («Бенфика»);
Полузащитники: Адриен Силва («Лестер», Англия), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Жоау Мариу («Вест Хэм», Англия), Жоау Моутинью («Монако», Франция), Мануэл Фернандеш («Локомотив», Россия), Виллиам Карвалью («Спортинг»);
Нападающие: Андре Силва («Милан», Италия), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Англия), Криштиану Роналду («Реал», Испания), Желсон Мартинш («Спортинг»), Гонсалу Гедеш («Валенсия», Испания), Рикарду Куарежма («Бешикташ», Турция).