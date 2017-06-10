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    Спаллетти хочет сохранить Эдера в «Интере» и намерен избавиться от Меделя и Банеги

    Новый главный тренер «Интер» Лучано Спаллетти попросил руководство сохранить в команде нападающего Эдера. В тоже время специалист считает, что полузащитники Гари Медель и Эвер Банега должны найти себе новые клубы.

    В минувшем сезоне 29-летний Медель провел 31 матч. Его контракт с «нерадзурри» рассчитан до июня 2018 года. 28-летний Банега присоединился к миланцам прошлым летом на правах свободного агента. В прошедшей кампании на его счету шесть голов и пять результативных передач в 32-х поединках.

    Источник: Football Italia

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    10.06.2017 13:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +47

      89388900185 10 июня 2017, 19:00

      отличное решение

      0
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      Рейтинг: +151

      rerih 10 июня 2017, 16:43

      а эдера нужно сохранять

      0
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    • ...
      Рейтинг: +151

      rerih 10 июня 2017, 16:43

      чилиец довольно нерезультативно сыграл в сезоне...

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