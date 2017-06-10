Спаллетти хочет сохранить Эдера в «Интере» и намерен избавиться от Меделя и Банеги

Новый главный тренер «Интер» Лучано Спаллетти попросил руководство сохранить в команде нападающего Эдера. В тоже время специалист считает, что полузащитники Гари Медель и Эвер Банега должны найти себе новые клубы.

В минувшем сезоне 29-летний Медель провел 31 матч. Его контракт с «нерадзурри» рассчитан до июня 2018 года. 28-летний Банега присоединился к миланцам прошлым летом на правах свободного агента. В прошедшей кампании на его счету шесть голов и пять результативных передач в 32-х поединках.