Сантуш: «Было сложно оставить игрока «Локомотива» Эдера вне заявки на ЧМ-2018»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал окончательную заявку команды на чемпионат мира-2018. В частности, специалист прокомментировал отсутствие форварда «Локомотива» Эдера.

«Признаться, было сложно оставить за бортом Эдера и других футболистов, которые играют большую роль в нашем футболе. В итоге на турнир поедут те спортсмены, которые подходят друг под друга», – сказал Сантуш.

Эдер принес Португалии победу на Евро-2016, забив единственный гол в финале.