Эдер может покинуть «Локомотив» в случае подписания Зе Луиша

Мне кажется, что болельщики "Локомотива" не сильно расстроятся.
«Локомотив» рассматривает вариант с продажей нападающего Эдера.
По информации Sport24, это может произойти в случае подписания форварда «Порту» Зе Луиша.
- Португалец выступает за «Локо» с лета 2017 года.
- В его активе 102 матча, 13 голов и четыре ассиста.
- Контракт Эдера с клубом истекает по окончании этого сезона, его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
- Как сообщает «СЭ», Зе Луиш уже согласовал с «Локомотивом» трехлетнее соглашение.