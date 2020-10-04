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    Эдер может покинуть «Локомотив» в случае подписания Зе Луиша

    «Локомотив» рассматривает вариант с продажей нападающего Эдера.

    По информации Sport24, это может произойти в случае подписания форварда «Порту» Зе Луиша.

    • Португалец выступает за «Локо» с лета 2017 года.
    • В его активе 102 матча, 13 голов и четыре ассиста.
    • Контракт Эдера с клубом истекает по окончании этого сезона, его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
    • Как сообщает «СЭ», Зе Луиш уже согласовал с «Локомотивом» трехлетнее соглашение.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 07:55
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +4688

      Добрый Бобер 37 минут назад

      Мне кажется, что болельщики "Локомотива" не сильно расстроятся.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +754

      O-Z 50 минут назад

      Эти данные не соответствуют действительности

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