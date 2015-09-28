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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Сампдория
Аталанта - Сампдория: обзор матча 28 сентября 2015
Аталанта
28.09.2015, понедельник, 22:00
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 1
Завершен
Сампдория
6'
Н. Мойсандер (АГ)
90+1'
Х. Денис
90+4'
Р. Сориано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Сампдория
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Р. Сориано
Пас отдал
Э. Баррето
ГОЛ! 2:0!
Х. Денис
Пас отдал
М. Моралес
90'
+1
Желтая карточка
Д. Мильяччо
88'
82'
Желтая карточка
Э. Жуканович
Замена
Л. Чигарини
️️️️
Я. Куртич
75'
70'
Замена
А. Кассано
️️️️
Л. Муриэль
Желтая карточка
М. де Рон
66'
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
А. Грасси
62'
61'
Замена
М. Рокка
️️️️
Х. Корреа
59'
Желтая карточка
Д. Месба
Желтая карточка
Г. Палетта
57'
Замена
Х. Денис
️️️️
М. Пинилья
32'
27'
Желтая карточка
Фернандо
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Мойсандер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
23
Эдер
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Аталанта
23
Борис Радунович
ВР
30
Давиде Басси
ВР
34
Антон Крешич
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
29
Микеле Рокка
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
4-1-3-2
57
Спортиелло
6
Беллини
29
Палетта
2
Толой
3
Драме
15
де Рон
33
Грасси
27
Куртич
10
Моралес
10
Гомес
51
Пинилья
3-1-2-1-3
2
Вивиано
87
Жуканович
4
Мойсандер
15
Месба
20
Фернандо
21
Сориано
8
Баррето
13
Перейра
32
Корреа
10
Муриэль
23
Эдер
27
Куртич
8
Чигарини
8
Чигарини
27
Куртич
33
Грасси
8
Мильяччо
8
Мильяччо
33
Грасси
51
Пинилья
19
Денис
19
Денис
51
Пинилья
32
Корреа
29
Рокка
29
Рокка
32
Корреа
10
Муриэль
11
Карбонеро
11
Карбонеро
10
Муриэль
10
Муриэль
99
Кассано
99
Кассано
10
Муриэль
Остались в запасе
Аталанта
Сампдория
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
34
Антон Крешич
ЦЗ
23
Борис Радунович
ВР
30
Давиде Басси
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
34
Антон Крешич
ЦЗ
23
Борис Радунович
ВР
30
Давиде Басси
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Аталанта - Сампдория
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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