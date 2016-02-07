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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Сампдория
Рома - Сампдория: обзор матча 07 февраля 2016
Рома
07.02.2016, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 1
Завершен
Сампдория
45'
А. Флоренци
50'
Д. Перотти
57'
М. Пьянич (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Сампдория
Замена
Я. Фальке
️️️️
С. Эль-Шаарави
86'
77'
Замена
А. Кассано
️️️️
Х. Корреа
71'
Замена
Р. Альварес
️️️️
Э. Баррето
Замена
Э. Джеко
️️️️
Майкон
66'
Желтая карточка
С. Кейта
61'
57'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
М. Пьянич
56'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Л. Муриэль
55'
Желтая карточка
А. Раноккия
ГОЛ! 2:0!
Д. Перотти
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
50'
Замена
Л. Динь
️️️️
Э. Жуканович
45'
ГОЛ! 1:0!
А. Флоренци
45'
38'
Желтая карточка
Х. Корреа
Желтая карточка
Э. Жуканович
34'
10'
Желтая карточка
Э. Баррето
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Сейду Кейта
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
20
Фернандо
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
12
Люка Динь
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Щесны
22
Рюдигер
44
Манолас
87
Жуканович
13
Майкон
24
Флоренци
20
Кейта
15
Пьянич
92
Эль-Шаарави
10
Салах
8
Перотти
4-1-3-2
2
Вивиано
6
Кассани
26
Сильвестре
13
Раноккия
16
Додо
20
Фернандо
21
Сориано
95
Иван
8
Баррето
10
Муриэль
32
Корреа
87
Жуканович
12
Динь
12
Динь
87
Жуканович
92
Эль-Шаарави
44
Фальке
44
Фальке
92
Эль-Шаарави
13
Майкон
10
Джеко
10
Джеко
13
Майкон
8
Баррето
11
Альварес
11
Альварес
8
Баррето
10
Муриэль
27
Квальярелла
27
Квальярелла
10
Муриэль
32
Корреа
99
Кассано
99
Кассано
32
Корреа
Остались в запасе
Рома
Сампдория
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
13
Педру Перейра
ПВ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Рома - Сампдория
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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