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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Сампдория
Эмполи - Сампдория: обзор матча 12 марта 2016
Эмполи
12.03.2016, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
82'
В. Лорини
42'
Ф. Квальярелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Сампдория
90'
Замена
Э. Баррето
️️️️
Ф. Квальярелла
ГОЛ! 1:1!
В. Лорини
Пас отдал
М. Руй
82'
81'
Желтая карточка
Л. Христодулопулос
Замена
М. Ливайя
️️️️
Л. Паредес
79'
78'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Додо
78'
Желтая карточка
Р. Альварес
Желтая карточка
А. Коста
69'
65'
Замена
Х. Корреа
️️️️
А. Кассано
Замена
Л. Биттанте
️️️️
Л. Ариаудо
62'
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
М. Маккароне
56'
Желтая карточка
М. Руй
56'
42'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
А. Кассано
31'
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
16
Додо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
20
Фернандо
ОП
11
Рикардо Альварес
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Сампдория
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-1-1-1-2
1
Скорупски
6
Мариу Руй
21
Коста
15
Ариаудо
16
Лорини
5
Паредес
7
Зелински
17
Сапонара
7
Маккароне
20
Пуччарелли
3-3-2-2
2
Вивиано
29
Де Сильвестри
13
Раноккия
4
Мойсандер
6
Кассани
20
Фернандо
16
Додо
11
Альварес
21
Сориано
27
Квальярелла
99
Кассано
15
Ариаудо
27
Биттанте
27
Биттанте
15
Ариаудо
5
Паредес
10
Ливайя
10
Ливайя
5
Паредес
7
Маккароне
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
7
Маккароне
27
Квальярелла
8
Баррето
8
Баррето
27
Квальярелла
16
Додо
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
16
Додо
99
Кассано
32
Корреа
32
Корреа
99
Кассано
Остались в запасе
Эмполи
Сампдория
24
Алессандро Пью
ЦФ
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
13
Педру Перейра
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Остались в запасе
24
Алессандро Пью
ЦФ
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Эмполи - Сампдория
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Карло Кастеллани
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