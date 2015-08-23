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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Карпи
Сампдория - Карпи: обзор матча 23 августа 2015
Сампдория
23.08.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
5 : 2
Завершен
Карпи
14'
Эдер (П)
21'
Л. Муриэль
31'
Л. Муриэль
33'
Эдер
37'
Фернандо
38'
А. Лаццари
88'
Ридер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Карпи
90'
+3
Пенальти не реализован!
А. Лаццари
88'
ГОЛ! 5:2!
Ридер
Пас отдал
Уоллес
Замена
П. Вшолек
️️️️
Р. Сориано
83'
Вторая желтая
Д. Иван
81'
Желтая карточка
Д. Иван
75'
Замена
А. Кассано
️️️️
Л. Муриэль
75'
Желтая карточка
А. Кода
71'
70'
Замена
Уоллес
️️️️
Г. Летизия
66'
Желтая карточка
Л. Марроне
60'
Замена
А. Ди Гаудио
️️️️
Р. Гальоло
56'
Замена
К. Вильчек
️️️️
К. Ласанья
38'
ГОЛ! 5:1!
А. Лаццари
Пас отдал
Г. Силва
ГОЛ! 5:0!
Фернандо
37'
35'
Желтая карточка
Ф. Поркари
ГОЛ! 4:0!
Эдер
Пас отдал
Р. Сориано
33'
ГОЛ! 3:0!
Л. Муриэль
Пас отдал
М. Кассани
31'
ГОЛ! 2:0!
Л. Муриэль
Пас отдал
Эдер
21'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Эдер
14'
13'
Желтая карточка
Г. Летизия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
20
Фернандо
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
23
Эдер
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Карпи
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
17
Филиппо Поркари
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Ридер
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
59
Леонардо Серинелли
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
22
Павел Вшолек
ПВ
80
Эдоардо Онето
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Карпи
12
Андреа Лиотти
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Фабрицио Поли
ЦЗ
2
Уоллес
ЦЗ
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
69
Маттео Феделе
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
4-1-3-2
2
Вивиано
13
Реджини
26
Сильвестре
35
Кода
6
Кассани
20
Фернандо
21
Сориано
8
Баррето
95
Иван
10
Муриэль
23
Эдер
3-2-2-2
23
Бркич
5
Гальоло
3
Летизия
4
Марроне
18
Бубнич
11
Силва
17
Поркари
10
Лаццари
15
Ласанья
10
Ридер
21
Сориано
22
Вшолек
22
Вшолек
21
Сориано
10
Муриэль
99
Кассано
99
Кассано
10
Муриэль
3
Летизия
2
Уоллес
2
Уоллес
3
Летизия
5
Гальоло
23
Ди Гаудио
23
Ди Гаудио
5
Гальоло
15
Ласанья
10
Вильчек
10
Вильчек
15
Ласанья
Остались в запасе
Сампдория
Карпи
13
Педру Перейра
ПВ
59
Леонардо Серинелли
ЦП
80
Эдоардо Онето
ЦФ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
5
Фабрицио Поли
ЦЗ
12
Андреа Лиотти
ВР
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
69
Маттео Феделе
ЦП
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
59
Леонардо Серинелли
ЦП
80
Эдоардо Онето
ЦФ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
5
Фабрицио Поли
ЦЗ
12
Андреа Лиотти
ВР
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
69
Маттео Феделе
ЦП
Статистика матча Сампдория - Карпи
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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