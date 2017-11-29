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Расписание матчей
Италия. Кубок
Торино - Карпи
Торино - Карпи: обзор матча 29 ноября 2017
Торино
29.11.2017, среда, 23:00
Италия. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Карпи
18'
Я. Фальке
32'
А. Белотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Торино - Карпи
Желтая карточка
К. Молинаро
66'
ГОЛ! 2:0!
А. Белотти
Пас отдал
М. Ньянг
32'
ГОЛ! 1:0!
Я. Фальке
Пас отдал
М. Ньянг
18'
Начало матча
Статистика матча Торино - Карпи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
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Торино
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