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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Карпи
Удинезе - Карпи: обзор матча 15 мая 2016
Удинезе
15.05.2016, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 2
Завершен
Карпи
79'
А. Ди Натале (П)
36'
С. Верди (П)
38'
С. Верди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Карпи
Замена
М. Домицци
️️️️
С. Видмер
90'
+1
Желтая карточка
Д. Паскуале
90'
86'
Замена
И. Кофи
️️️️
Р. Мартиньо
82'
Замена
А. Ди Гаудио
️️️️
С. Верди
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Ди Натале
79'
Замена
А. Ди Натале
️️️️
Б. Фернандеш
78'
Желтая карточка
Э. Агьеманг-Баду
73'
60'
Желтая карточка
Э. Суагер
Желтая карточка
Фелипе
59'
59'
Замена
Ф. Поркари
️️️️
М. Крими
Замена
Д. Паскуале
️️️️
А. Аднан
46'
42'
Желтая карточка
М. Крими
38'
ГОЛ! 0:2!
С. Верди
Пас отдал
М. Крими
Красная карточка
С. Теро
37'
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Верди
8'
Желтая карточка
Р. Гальоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Али Аднан
(К)
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Карпи
91
Симоне Коломби
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
90
Симоне Верди
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
25
Гаспар Иньигес
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
8
Гильерме
ЦП
10
Ридер
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Карпи
27
Вид Белец
ВР
77
Винченцо Чечи
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
69
Маттео Феделе
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Карнезис
4
Пирис
27
Фелипе
5
Данило
6
Аднан
30
Видмер
10
Лоди
7
Агьеманг-Баду
8
Фернандеш
77
Теро
91
Сапата
4-4-1-1
91
Коломби
5
Дзаккардо
5
Гальоло
23
Суагер
20
Сабелли
17
Крими
29
Мартиньо
8
Бьянко
19
Паскиути
90
Верди
15
Ласанья
6
Аднан
26
Паскуале
26
Паскуале
6
Аднан
30
Видмер
6
Домицци
6
Домицци
30
Видмер
8
Фернандеш
10
Ди Натале
10
Ди Натале
8
Фернандеш
29
Мартиньо
5
Кофи
5
Кофи
29
Мартиньо
90
Верди
23
Ди Гаудио
23
Ди Гаудио
90
Верди
17
Крими
17
Поркари
17
Поркари
17
Крими
Остались в запасе
Удинезе
Карпи
25
Гаспар Иньигес
ЦП
1
Алекс Мерет
ВР
7
Пабло Армеро
ЛП
88
Эденилсон
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
8
Гильерме
ЦП
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
77
Винченцо Чечи
ЦЗ
27
Вид Белец
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
69
Маттео Феделе
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Остались в запасе
25
Гаспар Иньигес
ЦП
1
Алекс Мерет
ВР
7
Пабло Армеро
ЛП
88
Эденилсон
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
8
Гильерме
ЦП
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Остались в запасе
77
Винченцо Чечи
ЦЗ
27
Вид Белец
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
69
Маттео Феделе
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Статистика матча Удинезе - Карпи
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Удинезе Арена
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