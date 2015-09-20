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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Сампдория
Торино - Сампдория: обзор матча 20 сентября 2015
Торино
20.09.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 0
Завершен
Сампдория
17'
Ф. Квальярелла
24'
Ф. Квальярелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Сампдория
84'
Желтая карточка
Л. Христодулопулос
Замена
М. Бенасси
️️️️
А. Аква
84'
82'
Замена
А. Родригес
️️️️
Р. Сориано
79'
Желтая карточка
Фернандо
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
Б. Перес
76'
Желтая карточка
Д. Вивес
63'
62'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Д. Иван
Замена
М. Лопес
️️️️
А. Белотти
56'
46'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
В. Реджини
Желтая карточка
А. Аква
45'
+1
39'
Желтая карточка
В. Реджини
ГОЛ! 2:0!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
А. Белотти
24'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
Б. Перес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
95
Давид Иван
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
23
Эдер
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Торино
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
29
Микеле Рокка
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
4-4-2
93
Паделли
3
Молинаро
83
Бово
24
Моретти
15
Глик
5
Вивес
33
Базелли
18
Аква
33
Перес
11
Белотти
27
Квальярелла
3-1-3-1-2
2
Вивиано
26
Сильвестре
4
Мойсандер
13
Реджини
20
Фернандо
95
Иван
8
Баррето
21
Сориано
13
Перейра
10
Муриэль
23
Эдер
33
Перес
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
33
Перес
18
Аква
24
Бенасси
24
Бенасси
18
Аква
11
Белотти
11
Лопес
11
Лопес
11
Белотти
13
Реджини
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
13
Реджини
95
Иван
32
Корреа
32
Корреа
95
Иван
21
Сориано
20
Родригес
20
Родригес
21
Сориано
Остались в запасе
Торино
Сампдория
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
11
Амаури
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
29
Микеле Рокка
ЦП
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
11
Амаури
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
29
Микеле Рокка
ЦП
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Торино - Сампдория
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Стадио Олимпико
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