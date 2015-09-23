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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Рома
Сампдория - Рома: обзор матча 23 сентября 2015
Сампдория
23.09.2015, среда, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 1
Завершен
Рома
50'
Эдер
85'
К. Манолас (АГ)
69'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Рома
Желтая карточка
Э. Жуканович
90'
+4
Желтая карточка
Д. Месба
90'
+1
87'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
М. Салах
87'
Замена
С. Учан
️️️️
Р. Наингголан
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
К. Манолас
85'
Замена
А. Кассано
️️️️
Л. Муриэль
78'
Желтая карточка
Э. Баррето
73'
69'
ГОЛ! 1:1!
М. Салах
Пас отдал
М. Пьянич
60'
Замена
Жервиньо
️️️️
Я. Фальке
Замена
Д. Иван
️️️️
Х. Корреа
60'
Желтая карточка
Х. Корреа
56'
Желтая карточка
Фернандо
54'
52'
Желтая карточка
Л. Динь
ГОЛ! 1:0!
Эдер
Пас отдал
Фернандо
50'
45'
+3
Желтая карточка
М. Пьянич
30'
Желтая карточка
Д. Де Росси
Замена
Н. Мойсандер
️️️️
М. Сильвестре
29'
Желтая карточка
Эдер
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
8
Эдгар Баррето
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
23
Эдер
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Сампдория
91
Альберто Бриноли
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
29
Микеле Рокка
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Рома
59
Ионут Поп
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
48
Салих Учан
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
3-1-2-1-3
2
Вивиано
15
Месба
26
Сильвестре
87
Жуканович
20
Фернандо
8
Баррето
21
Сориано
13
Перейра
10
Муриэль
32
Корреа
23
Эдер
3-4-2-1
16
Де Санктис
24
Флоренци
44
Манолас
12
Динь
15
Пьянич
16
Де Росси
20
Кейта
44
Наингголан
10
Салах
44
Фальке
10
Джеко
26
Сильвестре
4
Мойсандер
4
Мойсандер
26
Сильвестре
32
Корреа
95
Иван
95
Иван
32
Корреа
10
Муриэль
99
Кассано
99
Кассано
10
Муриэль
44
Наингголан
48
Учан
48
Учан
44
Наингголан
44
Фальке
27
Жервиньо
27
Жервиньо
44
Фальке
10
Салах
11
Итурбе
11
Итурбе
10
Салах
Остались в запасе
Сампдория
Рома
29
Микеле Рокка
ЦП
91
Альберто Бриноли
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
59
Ионут Поп
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
29
Микеле Рокка
ЦП
91
Альберто Бриноли
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
59
Ионут Поп
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Сампдория - Рома
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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