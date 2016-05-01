Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Сампдория
Палермо - Сампдория: обзор матча 01 мая 2016
Палермо
01.05.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 0
Завершен
Сампдория
19'
Ф. Васкес
85'
Н. Крстичич (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Сампдория
Замена
М. Яяло
️️️️
Ф. Васкес
88'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Н. Крстичич
85'
83'
Желтая карточка
Э. Вивиано
82'
Замена
Д. Сала
️️️️
Р. Альварес
79'
Желтая карточка
М. Кассани
71'
Замена
А. Кассано
️️️️
Додо
Замена
Р. Квайсон
️️️️
А. Трайковски
70'
63'
Желтая карточка
Л. Муриэль
Желтая карточка
Э. Мареска
45'
+2
45'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Фернандо
30'
Желтая карточка
Додо
ГОЛ! 1:0!
Ф. Васкес
Пас отдал
А. Джилардино
19'
6'
Желтая карточка
Н. Крстичич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
20
Франко Васкес
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
16
Додо
ЛЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
20
Фернандо
ОП
11
Рикардо Альварес
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
18
Мато Яяло
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
Сампдория
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
14
Джакомо Чало
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
3-4-1-2
70
Соррентино
4
Анджелкович
15
Сионек
2
Витьелло
3
Рисполи
7
Хильемарк
16
Мареска
89
Морганелла
20
Васкес
7
Трайковски
19
Джилардино
3-3-3-1
2
Вивиано
29
Де Сильвестри
14
Шкриньяр
13
Раноккия
6
Кассани
20
Фернандо
16
Додо
11
Альварес
21
Сориано
7
Крстичич
27
Квальярелла
20
Васкес
18
Яяло
18
Яяло
20
Васкес
7
Трайковски
19
Квайсон
19
Квайсон
7
Трайковски
11
Альварес
7
Сала
7
Сала
11
Альварес
20
Фернандо
10
Муриэль
10
Муриэль
20
Фернандо
16
Додо
99
Кассано
99
Кассано
16
Додо
Остались в запасе
Палермо
Сампдория
1
Йосип Посавец
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
22
Норберт Балог
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
14
Джакомо Чало
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
1
Йосип Посавец
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
22
Норберт Балог
ЦФ
Остались в запасе
14
Джакомо Чало
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Палермо - Сампдория
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Ренцо Барбера
Новости команд
Все
Палермо
Сампдория
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+