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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Сампдория
Дженоа - Сампдория: обзор матча 05 января 2016
Дженоа
05.01.2016, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
2 : 3
Завершен
Сампдория
69'
Л. Паволетти
81'
Л. Паволетти
19'
Р. Сориано
39'
Эдер
50'
Р. Сориано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Сампдория
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
90'
+3
Желтая карточка
Л. Паволетти
83'
Замена
С. Гакпе
️️️️
Д. Лазович
81'
ГОЛ! 2:3!
Л. Паволетти
Пас отдал
Т. Ринкон
81'
Желтая карточка
Т. Ринкон
79'
76'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
А. Кассано
72'
Желтая карточка
Фернандо
Желтая карточка
К. Ансальди
71'
ГОЛ! 1:3!
Л. Паволетти
Пас отдал
Д. Лаксальт
69'
Желтая карточка
Л. Ригони
63'
59'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Эдер
50'
ГОЛ! 0:3!
Р. Сориано
Пас отдал
А. Кассано
Желтая карточка
А. Иццо
48'
Замена
Л. Ригони
️️️️
О. Нтчам
46'
Замена
Сусо
️️️️
Б. Джемаили
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
Эдер
Пас отдал
А. Кассано
36'
Замена
М. Кассани
️️️️
Л. Де Сильвестри
19'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сориано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
20
Фернандо
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
23
Эдер
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Бруно Гомес
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
3-2-3-2
1
Перин
87
Де Майо
4
Иццо
8
Бурдиссо
93
Лаксальт
14
Ансальди
8
Ринкон
21
Джемаили
10
Нтчам
88
Лазович
30
Паволетти
4-2-2-2
2
Вивиано
29
Де Сильвестри
4
Мойсандер
87
Жуканович
13
Реджини
11
Карбонеро
20
Фернандо
21
Сориано
8
Баррето
99
Кассано
23
Эдер
10
Нтчам
30
Ригони
30
Ригони
10
Нтчам
21
Джемаили
10
Сусо
10
Сусо
21
Джемаили
88
Лазович
6
Гакпе
6
Гакпе
88
Лазович
29
Де Сильвестри
6
Кассани
6
Кассани
29
Де Сильвестри
23
Эдер
32
Корреа
32
Корреа
23
Эдер
99
Кассано
10
Муриэль
10
Муриэль
99
Кассано
Остались в запасе
Дженоа
Сампдория
16
Эудженио Ламанна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
9
Бруно Гомес
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
13
Педру Перейра
ПВ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
9
Бруно Гомес
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Дженоа - Сампдория
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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