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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Сампдория
Удинезе - Сампдория: обзор матча 22 ноября 2015
Удинезе
22.11.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 0
Завершен
Сампдория
35'
Э. Агьеманг-Баду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Сампдория
90'
Красная карточка
Э. Жуканович
85'
Желтая карточка
М. Сильвестре
82'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
Р. Сориано
Замена
И. Пирис
️️️️
Фелипе
81'
Замена
А. Ди Натале
️️️️
Р. Агирре
73'
Замена
А. Аднан
️️️️
С. Видмер
73'
Желтая карточка
Фелипе
71'
65'
Замена
А. Кассано
️️️️
Л. Муриэль
64'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
К. Карбонеро
Желтая карточка
Данило
51'
ГОЛ! 1:0!
Э. Агьеманг-Баду
Пас отдал
С. Теро
35'
Желтая карточка
М. Итурра
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Данило
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
88
Эденилсон
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
20
Фернандо
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
23
Эдер
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Удинезе
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
77
Маркиньо
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Сампдория
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
29
Микеле Рокка
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
99
Антонио Кассано
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
4-4-2
1
Карнезис
5
Данило
13
Ваге
27
Фелипе
30
Видмер
88
Эденилсон
10
Лоди
16
Итурра
7
Агьеманг-Баду
17
Агирре
77
Теро
4-2-2-2
2
Вивиано
29
Де Сильвестри
26
Сильвестре
87
Жуканович
4
Мойсандер
11
Карбонеро
20
Фернандо
21
Сориано
8
Баррето
10
Муриэль
23
Эдер
30
Видмер
6
Аднан
6
Аднан
30
Видмер
27
Фелипе
4
Пирис
4
Пирис
27
Фелипе
17
Агирре
10
Ди Натале
10
Ди Натале
17
Агирре
11
Карбонеро
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
11
Карбонеро
10
Муриэль
99
Кассано
99
Кассано
10
Муриэль
21
Сориано
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
21
Сориано
Остались в запасе
Удинезе
Сампдория
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
29
Микеле Рокка
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
Остались в запасе
29
Микеле Рокка
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Удинезе - Сампдория
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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