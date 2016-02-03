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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Торино
Сампдория - Торино: обзор матча 03 февраля 2016
Сампдория
03.02.2016, среда, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 2
Завершен
Торино
66'
Л. Муриэль
84'
Р. Сориано
71'
А. Белотти
90+4'
А. Белотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Торино
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
А. Белотти
Пас отдал
Ч. Иммобиле
89'
Желтая карточка
Д. Базелли
ГОЛ! 2:1!
Р. Сориано
Пас отдал
Л. Муриэль
84'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Х. Корреа
79'
Желтая карточка
А. Раноккия
77'
71'
Замена
М. Лопес
️️️️
М. Бенасси
71'
ГОЛ! 1:1!
А. Белотти
ГОЛ! 1:0!
Л. Муриэль
Пас отдал
Додо
66'
63'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
Д. Мартинес
48'
Желтая карточка
К. Глик
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
М. Диаките
46'
Желтая карточка
М. Диаките
45'
+2
Желтая карточка
Х. Корреа
45'
+1
45'
Замена
Д. Базелли
️️️️
А. Аква
31'
Желтая карточка
А. Гацци
Замена
М. Диаките
️️️️
Д. Сала
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
16
Додо
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Сампдория
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Торино
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
4-4-2
2
Вивиано
16
Додо
4
Мойсандер
13
Раноккия
6
Кассани
7
Сала
21
Сориано
95
Иван
17
Паломбо
32
Корреа
10
Муриэль
3-2-3-2
93
Паделли
15
Глик
24
Моретти
52
Максимович
77
Дзаппакоста
27
Силва
24
Бенасси
14
Гацци
18
Аква
11
Белотти
77
Мартинес
7
Сала
23
Диаките
23
Диаките
7
Сала
Диаките
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
Диаките
32
Корреа
27
Квальярелла
27
Квальярелла
32
Корреа
18
Аква
33
Базелли
33
Базелли
18
Аква
24
Бенасси
11
Лопес
11
Лопес
24
Бенасси
77
Мартинес
9
Иммобиле
9
Иммобиле
77
Мартинес
Остались в запасе
Сампдория
Торино
13
Педру Перейра
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Сампдория - Торино
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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