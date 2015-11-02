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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Сампдория
Кьево - Сампдория: обзор матча 02 ноября 2015
Кьево
02.11.2015, понедельник, 21:00
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
34'
Р. Инглесе
8'
Эдер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Сампдория
Замена
Н. Ригони
️️️️
Р. Меджиорини
83'
82'
Замена
А. Кассано
️️️️
Эдер
Замена
С. Пепе
️️️️
В. Бирса
77'
76'
Замена
Р. Сориано
️️️️
Л. Муриэль
73'
Желтая карточка
М. Кассани
Желтая карточка
Р. Меджиорини
69'
Замена
А. Палоски
️️️️
Р. Инглесе
63'
Желтая карточка
П. Хетемай
59'
46'
Замена
А. Паломбо
️️️️
Д. Иван
Желтая карточка
Д. Дайнелли
41'
38'
Желтая карточка
М. Сильвестре
ГОЛ! 1:1!
Р. Инглесе
Пас отдал
Р. Меджиорини
34'
8'
ГОЛ! 0:1!
Эдер
Пас отдал
К. Карбонеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
20
Фернандо
ОП
95
Давид Иван
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Кьево
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
69
Никола Ригони
ОП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Сампдория
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
29
Микеле Рокка
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
4-1-3-2
1
Биццарри
29
Каччиаторе
5
Гамберини
3
Дайнелли
18
Гобби
16
Радованович
56
Хетемай
19
Кастро
23
Бирса
69
Меджиорини
45
Инглесе
4-2-2-2
2
Вивиано
6
Кассани
26
Сильвестре
87
Жуканович
15
Месба
11
Карбонеро
20
Фернандо
95
Иван
8
Баррето
23
Эдер
10
Муриэль
23
Бирса
3
Пепе
3
Пепе
23
Бирса
69
Меджиорини
69
Ригони
69
Ригони
69
Меджиорини
45
Инглесе
9
Палоски
9
Палоски
45
Инглесе
10
Муриэль
21
Сориано
21
Сориано
10
Муриэль
95
Иван
17
Паломбо
17
Паломбо
95
Иван
23
Эдер
99
Кассано
99
Кассано
23
Эдер
Остались в запасе
Кьево
Сампдория
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
29
Микеле Рокка
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Остались в запасе
29
Микеле Рокка
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Кьево - Сампдория
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Гавиллуччи
(Латина)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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