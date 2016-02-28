Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Фрозиноне
Сампдория - Фрозиноне: обзор матча 28 февраля 2016
Сампдория
28.02.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 0
Завершен
Фрозиноне
44'
Фернандо
69'
Ф. Квальярелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Фрозиноне
Желтая карточка
Н. Мойсандер
90'
87'
Желтая карточка
П. Саммарко
85'
Замена
С. Лонго
️️️️
Л. Бланчард
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Р. Альварес
84'
Желтая карточка
Н. Крстичич
80'
79'
Замена
Л. Паганини
️️️️
А. Тонев
Желтая карточка
М. Сильвестре
78'
Замена
Н. Крстичич
️️️️
Х. Корреа
77'
70'
Замена
О. Крагль
️️️️
А. Фрара
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
70'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Квальярелла
69'
Замена
М. Сильвестре
️️️️
Л. Де Сильвестри
68'
58'
Желтая карточка
М. Гори
Желтая карточка
Х. Корреа
54'
ГОЛ! 1:0!
Фернандо
Пас отдал
Л. Де Сильвестри
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
16
Додо
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
20
Фернандо
ОП
11
Рикардо Альварес
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
18
Федерико Дионизи
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Фрозиноне
1
Массимо Саппино
ВР
22
Франческо Барди
ВР
31
Маттео Киофани
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
27
Роберт Гучер
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
3-3-2-2
2
Вивиано
6
Кассани
4
Мойсандер
13
Раноккия
16
Додо
20
Фернандо
29
Де Сильвестри
11
Альварес
21
Сориано
32
Корреа
27
Квальярелла
4-4-2
1
Леали
20
Павлович
20
Рози
15
Айети
6
Бланчард
5
Гори
23
Саммарко
24
Тонев
7
Фрара
9
Чиофани
18
Дионизи
29
Де Сильвестри
26
Сильвестре
26
Сильвестре
29
Де Сильвестри
11
Альварес
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
11
Альварес
32
Корреа
7
Крстичич
7
Крстичич
32
Корреа
7
Фрара
69
Крагль
69
Крагль
7
Фрара
24
Тонев
7
Паганини
7
Паганини
24
Тонев
6
Бланчард
9
Лонго
9
Лонго
6
Бланчард
Остались в запасе
Сампдория
Фрозиноне
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
1
Массимо Саппино
ВР
22
Франческо Барди
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
27
Роберт Гучер
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Остались в запасе
31
Маттео Киофани
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
1
Массимо Саппино
ВР
22
Франческо Барди
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
27
Роберт Гучер
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Статистика матча Сампдория - Фрозиноне
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Сампдория
Фрозиноне
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
«Фрозиноне» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
«Фрозиноне» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+