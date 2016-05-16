Роберто Стеллоне
Тренер
|Имя
|Роберто
|Фамилия
|Стеллоне
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|22 июля 1977
|Имя
|Роберто
|Фамилия
|Стеллоне
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|22 июля 1977
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Фрозиноне
|38
|8
|23
|7
|Дата
|Матч
|23.08.2015
|Фрозиноне
|1 : 2
|Торино
|30.08.2015
|Аталанта
|2 : 0
|Фрозиноне
|12.09.2015
|Фрозиноне
|0 : 2
|Рома
|20.09.2015
|Болонья
|1 : 0
|Фрозиноне
|23.09.2015
|Ювентус
|1 : 1
|Фрозиноне
|28.09.2015
|Фрозиноне
|2 : 0
|Эмполи
|04.10.2015
|Лацио
|2 : 0
|Фрозиноне
|18.10.2015
|Фрозиноне
|2 : 0
|Сампдория
|25.10.2015
|Удинезе
|1 : 0
|Фрозиноне
|28.10.2015
|Фрозиноне
|2 : 1
|Карпи
|01.11.2015
|Фиорентина
|4 : 1
|Фрозиноне
|08.11.2015
|Фрозиноне
|2 : 2
|Дженоа
|22.11.2015
|Интер
|4 : 0
|Фрозиноне
|29.11.2015
|Фрозиноне
|3 : 2
|Верона
|06.12.2015
|Фрозиноне
|0 : 2
|Кьево
|12.12.2015
|Палермо
|4 : 1
|Фрозиноне
|20.12.2015
|Фрозиноне
|2 : 4
|Милан
|06.01.2016
|Сассуоло
|2 : 2
|Фрозиноне
|10.01.2016
|Фрозиноне
|1 : 5
|Наполи
|16.01.2016
|Торино
|4 : 2
|Фрозиноне
|23.01.2016
|Фрозиноне
|0 : 0
|Аталанта
|30.01.2016
|Рома
|3 : 1
|Фрозиноне
|03.02.2016
|Фрозиноне
|1 : 0
|Болонья
|07.02.2016
|Фрозиноне
|0 : 2
|Ювентус
|13.02.2016
|Эмполи
|1 : 2
|Фрозиноне
|21.02.2016
|Фрозиноне
|0 : 0
|Лацио
|28.02.2016
|Сампдория
|2 : 0
|Фрозиноне
|06.03.2016
|Фрозиноне
|2 : 0
|Удинезе
|13.03.2016
|Карпи
|2 : 1
|Фрозиноне
|20.03.2016
|Фрозиноне
|0 : 0
|Фиорентина
|03.04.2016
|Дженоа
|4 : 0
|Фрозиноне
|09.04.2016
|Фрозиноне
|0 : 1
|Интер
|17.04.2016
|Верона
|1 : 2
|Фрозиноне
|20.04.2016
|Кьево
|5 : 1
|Фрозиноне
|24.04.2016
|Фрозиноне
|0 : 2
|Палермо
|01.05.2016
|Милан
|3 : 3
|Фрозиноне
|08.05.2016
|Фрозиноне
|0 : 1
|Сассуоло
|14.05.2016
|Наполи
|4 : 0
|Фрозиноне