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    Роберто Стеллоне

    Тренер
    Имя Роберто
    Фамилия Стеллоне
    Гражданство Италия
    Дата рождения 22 июля 1977
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Фрозиноне 38 8 23 7
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.08.2015 Фрозиноне 1 : 2 Торино
    30.08.2015 Аталанта 2 : 0 Фрозиноне
    12.09.2015 Фрозиноне 0 : 2 Рома
    20.09.2015 Болонья 1 : 0 Фрозиноне
    23.09.2015 Ювентус 1 : 1 Фрозиноне
    28.09.2015 Фрозиноне 2 : 0 Эмполи
    04.10.2015 Лацио 2 : 0 Фрозиноне
    18.10.2015 Фрозиноне 2 : 0 Сампдория
    25.10.2015 Удинезе 1 : 0 Фрозиноне
    28.10.2015 Фрозиноне 2 : 1 Карпи
    01.11.2015 Фиорентина 4 : 1 Фрозиноне
    08.11.2015 Фрозиноне 2 : 2 Дженоа
    22.11.2015 Интер 4 : 0 Фрозиноне
    29.11.2015 Фрозиноне 3 : 2 Верона
    06.12.2015 Фрозиноне 0 : 2 Кьево
    12.12.2015 Палермо 4 : 1 Фрозиноне
    20.12.2015 Фрозиноне 2 : 4 Милан
    06.01.2016 Сассуоло 2 : 2 Фрозиноне
    10.01.2016 Фрозиноне 1 : 5 Наполи
    16.01.2016 Торино 4 : 2 Фрозиноне
    23.01.2016 Фрозиноне 0 : 0 Аталанта
    30.01.2016 Рома 3 : 1 Фрозиноне
    03.02.2016 Фрозиноне 1 : 0 Болонья
    07.02.2016 Фрозиноне 0 : 2 Ювентус
    13.02.2016 Эмполи 1 : 2 Фрозиноне
    21.02.2016 Фрозиноне 0 : 0 Лацио
    28.02.2016 Сампдория 2 : 0 Фрозиноне
    06.03.2016 Фрозиноне 2 : 0 Удинезе
    13.03.2016 Карпи 2 : 1 Фрозиноне
    20.03.2016 Фрозиноне 0 : 0 Фиорентина
    03.04.2016 Дженоа 4 : 0 Фрозиноне
    09.04.2016 Фрозиноне 0 : 1 Интер
    17.04.2016 Верона 1 : 2 Фрозиноне
    20.04.2016 Кьево 5 : 1 Фрозиноне
    24.04.2016 Фрозиноне 0 : 2 Палермо
    01.05.2016 Милан 3 : 3 Фрозиноне
    08.05.2016 Фрозиноне 0 : 1 Сассуоло
    14.05.2016 Наполи 4 : 0 Фрозиноне
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