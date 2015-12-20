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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Палермо
Сампдория - Палермо: обзор матча 20 декабря 2015
Сампдория
20.12.2015, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 0
Завершен
Палермо
53'
Р. Сориано
76'
Д. Иван
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Палермо
90'
+4
Желтая карточка
У. Джурджевич
90'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
Замена
А. Кода
️️️️
Р. Сориано
87'
80'
Замена
А. Рисполи
️️️️
А. Струна
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Э. Баррето
78'
ГОЛ! 2:0!
Д. Иван
Пас отдал
Л. Муриэль
76'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
А. Кассано
71'
Желтая карточка
Д. Иван
65'
64'
Замена
У. Джурджевич
️️️️
А. Джилардино
Желтая карточка
Фернандо
63'
57'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
И. Чочев
57'
Желтая карточка
А. Струна
ГОЛ! 1:0!
Р. Сориано
Пас отдал
А. Кассано
53'
43'
Желтая карточка
Ф. Васкес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
20
Фернандо
ОП
8
Эдгар Баррето
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
29
Микеле Рокка
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Палермо
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
57
Марко Тоскано
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
3
Андреа Рисполи
ПП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
4-2-3-1
2
Вивиано
13
Реджини
29
Де Сильвестри
4
Мойсандер
6
Кассани
20
Фернандо
11
Карбонеро
8
Баррето
95
Иван
21
Сориано
99
Кассано
3-4-1-2
70
Соррентино
18
Гольданига
21
Гонсалес
5
Струна
33
Лазаар
18
Чочев
7
Хильемарк
18
Яяло
20
Васкес
7
Трайковски
19
Джилардино
21
Сориано
35
Кода
35
Кода
21
Сориано
8
Баррето
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
8
Баррето
99
Кассано
10
Муриэль
10
Муриэль
99
Кассано
5
Струна
3
Рисполи
3
Рисполи
5
Струна
19
Джилардино
32
Джурджевич
32
Джурджевич
19
Джилардино
18
Чочев
19
Квайсон
19
Квайсон
18
Чочев
Остались в запасе
Сампдория
Палермо
13
Педру Перейра
ПВ
29
Микеле Рокка
ЦП
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
57
Марко Тоскано
ЦП
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
19
Франческо Больцони
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
29
Микеле Рокка
ЦП
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Тоскано
ЦП
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
19
Франческо Больцони
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Сампдория - Палермо
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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