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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Сампдория
Интер - Сампдория: обзор матча 20 февраля 2016
Интер
20.02.2016, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
3 : 1
Завершен
Сампдория
23'
Д. Д'Амброзио
57'
Ж. Миранда
72'
М. Икарди
90+1'
Ф. Квальярелла
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Сампдория
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
Ф. Квальярелла
Замена
С. Йоветич
️️️️
М. Брозович
87'
84'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Р. Альварес
78'
Замена
Н. Крстичич
️️️️
Х. Корреа
Замена
А. Ньюкури
️️️️
Д. Биабиани
77'
ГОЛ! 3:0!
М. Икарди
Пас отдал
М. Брозович
72'
Желтая карточка
Ю. Нагатомо
71'
67'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Д. Иван
Замена
А. Льяич
️️️️
Эдер
62'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Миранда
Пас отдал
Ф. Мело
57'
Желтая карточка
Ж. Миранда
50'
Желтая карточка
М. Брозович
40'
31'
Желтая карточка
Додо
ГОЛ! 1:0!
Д. Д'Амброзио
Пас отдал
Д. Мурильо
23'
17'
Желтая карточка
А. Раноккия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
14
Джонатан Биабиани
ПП
23
Эдер
ЦФ
9
Мауро Икарди
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
16
Додо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ЦЗ
95
Давид Иван
ПАЗ
20
Фернандо
ОП
21
Роберто Сориано
ОП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
11
Рикардо Альварес
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
31
Лорис Дзонта
ЦП
22
Адем Льяич
АП
27
Ассане Ньюкури
ПП
56
Рэзван Попа
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Ханданович
5
Нагатомо
13
Миранда
24
Мурильо
33
Д'Амброзио
77
Брозович
30
Мело
14
Биабиани
14
Перишич
9
Икарди
23
Эдер
4-3-3
2
Вивиано
13
Раноккия
26
Сильвестре
6
Кассани
16
Додо
95
Иван
20
Фернандо
21
Сориано
11
Альварес
32
Корреа
27
Квальярелла
23
Эдер
22
Льяич
22
Льяич
23
Эдер
14
Биабиани
27
Ньюкури
27
Ньюкури
14
Биабиани
77
Брозович
9
Йоветич
9
Йоветич
77
Брозович
32
Корреа
7
Крстичич
7
Крстичич
32
Корреа
11
Альварес
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
11
Альварес
95
Иван
10
Муриэль
10
Муриэль
95
Иван
Остались в запасе
Интер
Сампдория
56
Рэзван Попа
ЦФ
31
Лорис Дзонта
ЦП
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
7
Рей Манай
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Остались в запасе
56
Рэзван Попа
ЦФ
31
Лорис Дзонта
ЦП
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
7
Рей Манай
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Интер - Сампдория
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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