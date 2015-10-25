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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Верона
Сампдория - Верона: обзор матча 25 октября 2015
Сампдория
25.10.2015, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 9 тур
4 : 1
Завершен
Верона
11'
Л. Муриэль
28'
Э. Жуканович
45'
Р. Сориано
54'
Эдер
75'
А. Ионицэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Верона
87'
Желтая карточка
Д. Сала
Замена
Д. Иван
️️️️
Э. Баррето
75'
75'
ГОЛ! 4:1!
А. Ионицэ
Пас отдал
Л. Силигарди
Замена
Х. Корреа
️️️️
Эдер
71'
Желтая карточка
Фернандо
70'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
Л. Муриэль
62'
Желтая карточка
М. Кассани
59'
58'
Замена
Матузалем
️️️️
Э. Халлфредссон
ГОЛ! 4:0!
Эдер
Пас отдал
Л. Муриэль
54'
46'
Замена
Л. Силигарди
️️️️
Ф. Хеландер
46'
Замена
А. Ионицэ
️️️️
Э. Пизано
ГОЛ! 3:0!
Р. Сориано
Пас отдал
Эдер
45'
39'
Желтая карточка
Хуанито
ГОЛ! 2:0!
Э. Жуканович
Пас отдал
Р. Сориано
28'
ГОЛ! 1:0!
Л. Муриэль
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
20
Фернандо
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Верона
77
Рафаэль
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Сампдория
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
29
Микеле Рокка
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Верона
40
Фердинандо Коппола
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
27
Матузалем
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
4-2-2-2
2
Вивиано
13
Реджини
87
Жуканович
26
Сильвестре
6
Кассани
20
Фернандо
11
Карбонеро
21
Сориано
8
Баррето
23
Эдер
10
Муриэль
3-2-3-1-1
77
Рафаэль
4
Маркес
22
Хеландер
18
Морас
5
Пизано
18
Супрайен
7
Сала
19
Греко
20
Халлфредссон
21
Хуанито
11
Паццини
8
Баррето
95
Иван
95
Иван
8
Баррето
23
Эдер
32
Корреа
32
Корреа
23
Эдер
10
Муриэль
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
10
Муриэль
20
Халлфредссон
27
Матузалем
27
Матузалем
20
Халлфредссон
5
Пизано
17
Ионицэ
17
Ионицэ
5
Пизано
22
Хеландер
26
Силигарди
26
Силигарди
22
Хеландер
Остались в запасе
Сампдория
Верона
29
Микеле Рокка
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
40
Фердинандо Коппола
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
29
Микеле Рокка
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Остались в запасе
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
40
Фердинандо Коппола
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Сампдория - Верона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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