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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Сампдория
Болонья - Сампдория: обзор матча 31 января 2016
Болонья
31.01.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
3 : 2
Завершен
Сампдория
13'
А. Мунье
24'
Г. Донса
87'
М. Дестро (П)
54'
Л. Муриэль
81'
Х. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Сампдория
Желтая карточка
М. Оиконому
90'
+2
90'
Желтая карточка
Р. Альварес
88'
Желтая карточка
Х. Корреа
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Дестро
87'
84'
Замена
А. Кода
️️️️
Додо
81'
ГОЛ! 2:2!
Х. Корреа
76'
Замена
Р. Альварес
️️️️
Р. Сориано
Замена
С. Флоккари
️️️️
Э. Джаккерини
76'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
68'
Замена
М. Бриги
️️️️
А. Мунье
66'
65'
Желтая карточка
М. Сильвестре
Желтая карточка
А. Мунье
64'
Замена
Л. Риццо
️️️️
Г. Донса
62'
62'
Желтая карточка
Д. Иван
54'
ГОЛ! 2:1!
Л. Муриэль
45'
Замена
М. Сильвестре
️️️️
Э. Баррето
32'
Желтая карточка
Фернандо
ГОЛ! 2:0!
Г. Донса
24'
ГОЛ! 1:0!
А. Мунье
Пас отдал
Г. Донса
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
40
Антони Мунье
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
16
Додо
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
99
Антонио Кассано
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
4-1-4-1
83
Миранте
25
Масина
13
Россеттини
6
Оиконому
5
Гастальделло
24
Диавара
40
Мунье
8
Таидер
15
Джаккерини
30
Донса
21
Дестро
3-1-4-2
2
Вивиано
4
Мойсандер
13
Раноккия
16
Додо
20
Фернандо
95
Иван
21
Сориано
8
Баррето
7
Сала
32
Корреа
10
Муриэль
30
Донса
14
Риццо
14
Риццо
30
Донса
40
Мунье
4
Бриги
4
Бриги
40
Мунье
15
Джаккерини
10
Флоккари
10
Флоккари
15
Джаккерини
8
Баррето
26
Сильвестре
26
Сильвестре
8
Баррето
16
Додо
35
Кода
35
Кода
16
Додо
21
Сориано
11
Альварес
11
Альварес
21
Сориано
Остались в запасе
Болонья
Сампдория
1
Деян Стоянович
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
13
Педру Перейра
ПВ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Остались в запасе
1
Деян Стоянович
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Болонья - Сампдория
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Ренато ДальАра
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