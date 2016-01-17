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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Карпи - Сампдория
Карпи - Сампдория: обзор матча 17 января 2016
Карпи
17.01.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 1
Завершен
Сампдория
28'
Л. Лолло
55'
Д. Мбакогу (П)
33'
Х. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпи - Сампдория
Вторая желтая
Р. Гальоло
86'
80'
Замена
А. Родригес
️️️️
Х. Корреа
Замена
М. Манкозу
️️️️
Д. Мбакогу
76'
73'
Желтая карточка
Р. Сориано
Замена
М. Крими
️️️️
А. Ди Гаудио
66'
64'
Замена
К. Карбонеро
️️️️
П. Перейра
63'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Э. Баррето
Замена
К. Ласанья
️️️️
Р. Бьянко
61'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Мбакогу
55'
Желтая карточка
И. Кофи
48'
Желтая карточка
Р. Гальоло
45'
33'
ГОЛ! 1:1!
Х. Корреа
Пас отдал
Р. Сориано
ГОЛ! 1:0!
Л. Лолло
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпи
27
Вид Белец
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
23
Эдер
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Карпи
23
Зелько Бркич
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
17
Марко Крими
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
10
Ридер
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-5-1
27
Белец
3
Летизия
5
Гальоло
6
Романьоли
5
Дзаккардо
20
Лолло
5
Кофи
8
Бьянко
23
Ди Гаудио
19
Паскиути
10
Мбакогу
3-1-2-1-3
2
Вивиано
26
Сильвестре
87
Жуканович
13
Реджини
20
Фернандо
21
Сориано
8
Баррето
13
Перейра
32
Корреа
99
Кассано
23
Эдер
23
Ди Гаудио
17
Крими
17
Крими
23
Ди Гаудио
8
Бьянко
15
Ласанья
15
Ласанья
8
Бьянко
10
Мбакогу
25
Манкозу
25
Манкозу
10
Мбакогу
13
Перейра
11
Карбонеро
11
Карбонеро
13
Перейра
32
Корреа
20
Родригес
20
Родригес
32
Корреа
8
Баррето
10
Муриэль
10
Муриэль
8
Баррето
Остались в запасе
Карпи
Сампдория
23
Зелько Бркич
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
10
Ридер
ЦФ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
Остались в запасе
23
Зелько Бркич
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
Статистика матча Карпи - Сампдория
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Сандро Кабасси
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